Mynet Trend

Bursa'da üretilen siyah incir üreticinin yüzünü güldürdü

mustafa.saygin mustafa.saygin
EKONOMİ  | 16.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa’nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bu yıl 38,3 milyon dolarlık incir ihracatı hedefleniyor.

Bursa'da üretilen siyah incir üreticinin yüzünü güldürdü

Dünyada sadece Bursa'da yetişen, sütün iki katı kalsiyumun yanı sıra C vitamini haricinde bütün vitaminleri ihtiva eden ve büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen siyah incirin hasadının başlaması yüzleri güldürdü. Sabahın erken saatlerinde traktör ve araçlarıyla tarlaya giden vatandaşlar incirlerini topluyor. Daha sonra kasalara konulan incirler, köydeki ihracatçı firmalara getiriliyor. Burada incirler firma çalışanları tarafından kasalara dizilip yurt dışına ihraç ediliyor.

YÜZDE 90'INI KARŞILIYOR

Öte yandan Bursa siyah inciri, Türkiye'nin siyah incir üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Bursa'nın 36 köyünde yılda 20 bin ton civarında üretilen siyah incirin yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Cambridge düşesi Kate'in sabah bulantılarına karşı Bursa inciri yediğinin ortaya çıkmasıyla büyük üne kavuşan siyah incir, uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü, tadı ve muhteşem lezzetiyle dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul ediliyor. Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve uzak doğu ülkeleri Japonya ve Çin başta olmak üzere 44 ülkeye ihraç edilen siyah incirden bu yıl 38,3 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

İncir üreticisi Yahya Güleç, "İncir hasadı güzel başladı. İncir dalında oldu. Şu anda 10 TL'den satıyoruz. İnşallah fiyatlar böyle gider. Fiyatlar fazla inişli çıkışlı olmazsa güzel olur. Fiyatlar, mahsul bollaşınca düşüyor. Ama fazla aşağıya inmemesi lazım. Bu inciri toplamak kolay değil. Her gün 5 işçi götürüyoruz" dedi.

'REKOLTE GEÇEN SENEYE NAZARAN DAHA İYİ'

10 gün önce incirlerin olmaya başladığını dile getiren Ercan Ataş ise, "Köy içleri biraz daha erken oluyor. Geçen sene bu zamanları incirler olmuştu. Bu yıl biraz geç oldu. İncirler daha yeni yeni olmaya başlıyor. Bu sene rekolte geçen seneye nazaran daha iyi. Fiyatlar da geçen seneki gibi olursa verimli bir yıl olur. Umudumuz geçen seneki fiyatları yakalayabilmek. İncirde saatimiz yok. Gün aydınlanınca başlıyoruz. Akşama kadar toplanıyor. Dışarıdan göründüğü gibi toplaması kolay değil" diye konuştu.

İncir alımı yapan Ali Sevinç ise, "3 gün önce şirketler alım yapmaya başladı. Ben de köyde incir alıyorum. Şu anda incir daha yeni başlıyor. İncirimiz çok kaliteli. İncirler tam olmadığı için yoğunluk yok. 50 güne yakın incir topluyoruz. Günlük 5 ton civarında depomuza incir geliyor" açıklamasını yaptı.

Yurt dışına incir ihraç eden Hakan Arıkan ise, "Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarına incir ihraç ediyoruz. Genellikle
incirler Avrupa'ya gidiyor. Son dönemde Uzak Doğu'ya uçak kargolarla ihracat başladı. Uzak Doğu pazarı her sene artıyor. Orta Doğu pazarlarına da ihraç ediyoruz. Uzak Doğu son yıllarda hızla gelişti. Her sene üzerine yüzde 30'luk katlayarak gidiyor. Firma olarak 12 ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla ihraç yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Bayrama sayılı günler kaldı! Yaprak kımıldamıyorBayrama sayılı günler kaldı! Yaprak kımıldamıyor
İcradan yarı fiyatına çeyrek altın İcradan yarı fiyatına çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa siyah incir

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da sabah şoku!

İstanbul'da sabah şoku!

Duyanlar pes dedi! Cezaevinden izinli çıktı ve...

Duyanlar pes dedi! Cezaevinden izinli çıktı ve...

Juventus'ta Ronaldo şoku

Juventus'ta Ronaldo şoku

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye'min Nimetlerini bir bizim gibi gariban vatandaş yiyemiyor zaten bizde abd çinden ceviz incir ithal edip yiyelim Devlet bize bakmirr ağa nezaman Vatandaşını seven bir hükümetimiz olcak
"Kate" Middleton, siz bir de Aydının incirini deneyin derim.. İncirin kralı aydın bölgesinde üretilen incirdir.Tamda zamanı yiyin gari..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor

Bayrama sayılı günler kaldı! Yaprak kımıldamıyor

İlginç icralıklar arasına bir yenisi daha eklendi! İcradan yarı fiyatına çeyrek altın

İcradan yarı fiyatına çeyrek altın

O kredi kartı şirketinin 106 milyon müşterisinin bilgileri çalındı

Skandal! 106 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Bir tonluk 'Şampiyon' otomobil parasına satıldı

Bir tonluk 'Şampiyon' otomobil parasına satıldı

Devlet desteğiyle otel sahibi oldular

Devlet desteğiyle otel sahibi oldular

ASELSAN denizaltılar için haberleşme sistem çözümü tedarik etti

ASELSAN'dan bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.