Bursa'da yürek burkan kare: Mezarlara sahip çıkılsın

İstiklal Savaşı'nda Yunanlılar ile Türk ordusu arasında 1922 yılında İnegöl'deki muharebede, 'Mustafa Tepesi' mevkisinde yaralanan 3 Mehmetçik, yakınlarda bulunan ve o dönem köy statüsünde olan Karagölet Mahallesi'ne geldi. Burada kadınlar tarafından köy camisinde tedavi edilmeye çalışılan yaralı askerler kurtarılamayarak şehit oldu. Köyün kadınları, isimleri ve kimlikleri bilinmeyen şehitleri caminin yakınındaki evin bahçesine defnetti.

'KASTAMONU, ANTALYA VE ERZURUMLU'

60 hanede yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Karagölet Mahallesi'ndeki şehit mezarlarının bakımsız hali yürek burktu. Elinden geldiği kadar evinin bahçesindeki şehit mezarlarına sahip çıkmaya çalıştığını belirten Nedim Mazlum, mezarların bakım ve onarımının yapılması için yetkililere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi. Şehitlerin evin bahçesine babaannesi ve köylü kadınlar tarafından defnedildiğini anlatan Mazlum, "Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Tepesi'nde yaralanan askerlerimiz köyümüzün camisine getirilmiş. Burada şehit düşen askerlerimizi babaannem ile diğer kadınlar getirip buraya defnetmiş. Elimden geldiği kadar mezarları muhafaza altına aldım. O dönem okuyacak kimse olmadığı için kimlikleriyle alakalı bir bilgi yok. Babaannem, şehit askerlerimizin birinin Kastamonulu, birinin Antalyalı ve birinin de Erzurumlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.