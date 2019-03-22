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Bursa'da yürek burkan kare: Mezarlara sahip çıkılsın

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 22.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki muharebede şehit olan ve yörenin kadınları tarafından Karagölet Mahallesi'ndeki evin bahçesine defnedilen 3 Mehmetçik'in mezarlarının bakımsız hali yürek burktu. Mahalle sakinleri şehit mezarlarına sahip çıkılmasını istedi.

Bursa'da yürek burkan kare: Mezarlara sahip çıkılsın

İstiklal Savaşı'nda Yunanlılar ile Türk ordusu arasında 1922 yılında İnegöl'deki muharebede, 'Mustafa Tepesi' mevkisinde yaralanan 3 Mehmetçik, yakınlarda bulunan ve o dönem köy statüsünde olan Karagölet Mahallesi'ne geldi. Burada kadınlar tarafından köy camisinde tedavi edilmeye çalışılan yaralı askerler kurtarılamayarak şehit oldu. Köyün kadınları, isimleri ve kimlikleri bilinmeyen şehitleri caminin yakınındaki evin bahçesine defnetti.

'KASTAMONU, ANTALYA VE ERZURUMLU'

60 hanede yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Karagölet Mahallesi'ndeki şehit mezarlarının bakımsız hali yürek burktu. Elinden geldiği kadar evinin bahçesindeki şehit mezarlarına sahip çıkmaya çalıştığını belirten Nedim Mazlum, mezarların bakım ve onarımının yapılması için yetkililere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi. Şehitlerin evin bahçesine babaannesi ve köylü kadınlar tarafından defnedildiğini anlatan Mazlum, "Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Tepesi'nde yaralanan askerlerimiz köyümüzün camisine getirilmiş. Burada şehit düşen askerlerimizi babaannem ile diğer kadınlar getirip buraya defnetmiş. Elimden geldiği kadar mezarları muhafaza altına aldım. O dönem okuyacak kimse olmadığı için kimlikleriyle alakalı bir bilgi yok. Babaannem, şehit askerlerimizin birinin Kastamonulu, birinin Antalyalı ve birinin de Erzurumlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

'TADİLAT VE BAYRAK İSTİYORUZ'

Şehit mezarlarının sahipsiz bırakılmamasını istediklerini belirten Nedim Mazlum, "Şehitlerimizin silah arkadaşları köyümüze 3 kilometre uzaklıktaki Halhalca İstiklal Savaşı Şehitliği'nde yatıyor. Ama bu 3 şehidimiz bakımsız mezarda yatıyor. Şehitlerimizin mezarlarının tadilatı için Kaymakamlık, İnegöl Belediyesi ve jandarma karakoluna müracaat ettik fakat bir sonuç alamadık. Jandarma karakolundan gelip kontrolünü yapıp not aldılar. Ama hiçbir gelişme olmadı. Mezarların tadilatının yapılmasını ve büyük bir bayrak asılmasını istiyoruz. Şehitlerimiz sahipsiz kalmasın. Devletimiz şehitlerimize sahip çıkma konusunda kararlı. Yapılacak çalışmayla köyümüze gelen kişiler de burada şehit olduğunu anlar ve bilir" dedi.

Nedim Mazlum'un kardeşi Rahmi Mazlum ise "Babaannem, cepheden camiye getirilen askerler burada şehit olunca, erkek olmadığı için evin bahçesine defnettiklerini söylerdi. Yıllardır şehitlerimiz burada yatıyor" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl kurtuluş savaşı

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