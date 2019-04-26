Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar

Olay, dün öğlen saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, kanlar içerisinde hareketsiz bir şahsın yerde yattığını fark etti. Durumun sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz bir şekilde yerde yatan şahsın kimliğinin Mehmet Altınok (25) olduğunu, başının ön ve arka kısmına taşla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Araştırmalara devam eden ekipler, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerinde, 112 acil çağrı merkezi kayıtları incelemeleri ve alınan parmak izi sonuçlarında şüphelilerin, İ.G., Ö.T. ve K.B. olduğunu, İ.G.'nin uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle Mehmet Altınok'u öldürdüğünü tespit etti.

NOKTA OPERASYON

Kaçan katil zanlılarını yakalamak için harekete geçen ekipler, K.B. isimli şahsı yapılan nokta operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. K.B.'nin evinde yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.