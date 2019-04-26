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Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bursa'da başına sert bir cisim vurularak şeftali bahçesine atılan ve aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, yapılan nokta operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Katil, kaporta dükkanında bir aracın içerisinde saklanırken yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, kanlar içerisinde hareketsiz bir şahsın yerde yattığını fark etti. Durumun sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz bir şekilde yerde yatan şahsın kimliğinin Mehmet Altınok (25) olduğunu, başının ön ve arka kısmına taşla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Araştırmalara devam eden ekipler, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerinde, 112 acil çağrı merkezi kayıtları incelemeleri ve alınan parmak izi sonuçlarında şüphelilerin, İ.G., Ö.T. ve K.B. olduğunu, İ.G.'nin uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle Mehmet Altınok'u öldürdüğünü tespit etti.

NOKTA OPERASYON

Kaçan katil zanlılarını yakalamak için harekete geçen ekipler, K.B. isimli şahsı yapılan nokta operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. K.B.'nin evinde yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

POLİSLER TAKİBE ALDI

İ.G. ve Ö.T.'nin yakalanmalarına yönelik adreslerin tespit edilmesinin ardından takibe başlayan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.T.'nin İ.G.'nin oğlu B.G. ile 23.30 sularında buluşacağını tespit ederek sıcak takibe başladı. Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde bir mekanda buluşan şahısları takip eden ekipler, Ö.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KAPORTA DÜKKANINDA BİR ARACIN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Katil zanlısı İ.G.'nin Yıldırım ilçesi Sanayi Sitesinde bulunan bir kaporta dükkanında saklandığını belirleyen ekipler, 00.30'da operasyon için harekete geçti. Kaporta dükkanına baskın yapan ekipler, İ.G.'yi dükkan içerisinde bulunan bir araç içerisinde yakaladı. İ.G.'nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ele geçirilerek sorgulanmak üzere Bursa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Gece saatlerinde İ.G., Ö.T., K.B.'nin ve erkek arkadaşı T.D.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, Ö.T.'nin evinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar

Ekiplerin ısrarlı takip ve nokta operasyonlarıyla yakalanan katil zanlılarının sorguları Bursa İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

(İHA)

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bursa cinayet mehmet altınok
 

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adana olsa yinemi Adana normaldir falan yazardınız eee nerede o keko tayfa
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