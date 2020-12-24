Bursa gezilecek yerler - Bursa gezi rehberi

Kayaktan hamam keyfine, yeme içmeden kültür turizmine, Bursa en güzel şehirlerimizden. Bursa gezilecek yerler ile ilgili A'dan Z'ye her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz. Ama yola çıkmadan önce bilmek istediğiniz detaylar olabilir. Bursa ve çevresinde gezilecek yerleri dolaşmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri okumanızda fayda var. BURSA GEZİLECEK YERLER HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Bu bölümde yazan bilgiler Bursa seyahatinizi planlamanızda size yardımcı olabilir. Bursa'ya ne zaman gidilir?

Kayak tatili için gidecekseniz Ocak Şubat aylarını tercih etmelisiniz. Bursa ve çevresinde gezilecek yerler için bahar ve yaz aylarını tercih edebilirsiniz.

Bursa kaç günde gezilir?

Bursa'da gezilecek yerler doğa, tarih, kültür, lezzet vaat ediyor. Dolu dolu bir program için 3-4 gün ayırabilirsiniz. Böylece hem merkezi hem de Bursa civarı gezilecek yerleri görmüş olursunuz.

Bursa gezilecek yerler için araç kiralamak gerekir mi?

Bursa büyük bir şehir, merkezde ve Bursa çevresinde gezilecek yerlere rahat ulaşım için bireysel araçla gezmet en rahatı. Araç kiralama seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.

Bursa'da ne yenir?

Elbette iskender kebap yerinde bir başka lezzetli yenir. Sonra Bursa'da cantık yenir, pideli köfte, kestane şekeri ve daha neler neler yenir. Bursa yemekleri damağınızda iz bırakacak Bursa seyahatinizi daha da unutulmaz kılacak. BURSA MERKEZ GEZİLECEK YERLER BURSA KAPALI ÇARŞI

Orhangazi döneminde hanların araları çatı ile kapatılarak kapalı çarşılar meydana getirilmeye başlanmış ve kapalı Çarşı’nın ilk hali bu şekilde oluşmuş. Sonraki yıllarda Sahaflar, Akatarlar, İvaz Paşa, Gelincik, Sipahiler, Karacabey (Yorgancılar, Sandıkçılar) Eski bakırcılar çarşıları eklenmiş ve Bursa Kapalı Çarşı oluşmuş. 1958 yılında tamamen yanan kapalı çarşı yeniden inşa edilmiş.1855 depreminde yıkıldıktan sonra üstü açık kalan İvaz Paşa ve Eski Bakırcılar Çarşıları da 1960 yılında restore edilerek üstleri kapatılmış. Bursa'da gezilecek yerler içinde ilk sıralarda gelen bu tarihi çarşıyı muhakkak görün. BURSA ULU CAMİİ

Yıldırım Bayezid’in 1396 Niğbolu zaferinden sonra Ulu Camii'nin inşaatına başlanmış. Caminin inşaatı bittikten sonra ilk namazı aralarında Yıldırım Bayezid, Molla Fenari, Emir Sultan’ın da olduğu cemaate Somuncu Baba kıldırmış. Ulu Cami’nin ilk imamı, Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi imiş. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olma özelliğine sahip. Bursa'da tarihi yerler içinde büyük önem arz eden bu camii listenizde olmalı.

BURSA KOZA HAN Bursa Koza Han 1492 yılında, II. Bayezıt tarafından İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmış. Bursa'ya gidip Koza Han'a gitmeyen yoktur sanırım. Günümüzde hala ipek ve ticaret merkezi olarak kullanılan handa alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar ve yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunuyor. Koza Han hafta içi 08:00 - 19:30 Cumartesi 08:00 - 20:00 Pazar günleri 10:30 - 18:30 saatlerinde açık. Alışveriş, yeme-içme, ziyaret amacıyla Koza Han Bursa'da gidilebilecek mekanlardan biri. BURSA TOPHANE SAAT KULESİ

Tophane Parkı içinde bulunan saat kulesi, 1905 yılında yapılmış. Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla, bir süre yangın kulesi olarak da kullanılmış. Güney kısmında girişi bulunan kuleye, 89 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılıyor. OSMANGAZİ VE ORHANGAZİ TÜRBELERİ

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi ve yaşadığı dönemde Bursa ve çevresini Bizanslılar'dan almış devlet teşkilatlarını oluşturmuş ve ilk Osmanlı parasını bastırmış olan Osmanlı'nın ikinci padişahı olan Sultan Orhan'ın mezarları Bursa'da bulunuyor. 1801 yılında yangınla, 1855 depremi ile de tamamen yıkılan türbeler, aslına uygun olarak yeniden yaptırılmış. Bursa gezilecek yerler programınıza dahil edebilirsiniz.

YEŞİL CAMİ

Yeşil semtinde bulunan cami, 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış. Yeşil Cami, Bursa’nın ve ülkemizin en güzel tarihsel yapılarından biri. Caminin mimarı Hacı İvaz Paşa’dır. YEŞİL TÜRBE

Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilen, 34 yıllık mücadelelerle dolu hayatında 24 kez savaşa katılmış, 40 ayrı yerinden yara almış olan Çelebi Mehmet için yaptırılmış Yeşil Türbe. Cephelerini süsleyen turkuaz, yeşil kabartma çinilerin rengiyle anılan Yeşil Türbe Bursa'nın gezilecek tarih yerlerinden biri. MURADİYE KÜLLİYESİ

Muradiye Külliyesi, Bursa’da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliye olma özelliğine sahip. Sultan II. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılmış. Bursa Muradiye Külliyesi, içinde bulunduğu semte ismini vermiş. EMİR SULTAN CAMİ

Emir Sultan Camisi 15'inci yüzyıl başında, Yıldırım Bayezıt’ın kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından, Emir Sultan’ın vefatı üzerine yaptırılmış. Bursa'nin tarihi yerleri içinde bulunan Emir Sultan Cami'yi de ziyaret edebilirsiniz.

IRGANDI KÖPRÜSÜ

Osmanlıların tek arasta köprüsü olan bu taş köprünün, II. Murad zamanında, 1442 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Köprü üstünde her iki tarafta 16 adet olmak üzere 32 dükkanın yapılmış olduğu, bunlardan kuzeydoğu ucundakilerden birinin mescide ayrıldığı, köprüyü taşıyan tek kemerin iki yanında ahır ve depoların bulunduğu biliniyor. HİSAR (SALTANAT) KAPISI

Çelebi Sultan Mehmet tarafından onartılan ve üzerine bir kitabe yerleştirilen hisar kapısı, 1855 depreminde büyük hasar görmüş, günümüze ise ancak Orta pazar Caddesi’nin iki yanında bulunan kalıntıları ulaşmış. SOĞANLI BOTANİK PARKI

Botanik Park, 400 dönümlük bir alanda kurulu. Parkta, Japon Bahçesi, Fransız Bahçesi, İngiliz Bahçesi, gül bahçesi, kaya bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi gibi bölümler yer alıyor. Soğanlı Botanik Parkın içinde otel ve restoran olarak hizmet veren Bursa konakları da bulunuyor. TOFAŞ BURSA ANADOLU ARABALARI MÜZESİ

Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi olan müzede bulunan arabalar; Anadolu'daki binlerce yıllık araba kültürünü yansıtıyor. Müzede at arabası ve fayton imalatının yapıldığı tamamen orijinal malzemelerden oluşan bir imalethane de bulunuyor.

BURSA ÇEKİRGE GEZİLECEK YERLER REŞAT OYAL KÜLTÜR PARKI

Reşat Oyal Kültür Parkı, 1955’te Bursa Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından yaptırılmış. 393.000 metrekarelik alana kurulu olan park konumu, büyüklüğü ve yeşil dokusuyla kent merkezi için büyük öneme sahip. İçinde sandalla gezilen bir göl alanı, çevresinde çay bahçeleri, lokantalar, Bursa Arkeoloji Müzesi, Konservatuvar Binası, Açık Hava Tiyatrosu bulunuyor. ARKEOLOJİ MÜZESİ

Bursa'da Müze kurulması amacıyla eserler ilk kez 1904’den 1972’ye kadar Bursa Erkek Lisesi’nde toplanmış. Bu eserler 1972'de Reşat Oyal Kültür Parkı içerisinde yeni yapılan binaya taşınmış. Bithynia ve Mysia bölgelerinde bulunan eserlerin sergilendiği müzede, MÖ 3 bin yılından Bizans Dönemi sonlarına ait eserler yer alıyor. Müzede bulunan 25 bin eserden 2 bini sergileniyor. BURSA ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Atatürk Evi Müzesi binası 19'uncu yüzyıl sonlarında yapılmış bir köşk. Atatürk'ün 20-24 Ocak 1923 tarihinde Bursa'ya gerçekleştirdiği ikinci ziyaretinde Bursa Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk'e hediye edilmiş. 1938'de Atatürk tarafından Bursa Belediyesi'ne hibe edilen ve 1968'de Kültür Bakanlığı’na devredilen bu köşk, 29 Ekim 1973'te Cumhuriyet'in 50'inci yılında müzeye dönüştürülerek ziyarete açılmış.

KARAGÖZ EVİ MÜZESİ

Türkiye’nin tek Karagöz Müzesi olan binada, düzenli olarak Karagöz gösterileri yapılıyor. 1997 yılında açılan müzede, Şinasi Çelikkol’un özel koleksiyonundan geleneksel Karagöz figürleri ile çeşitli ülkelerden toplanan kukla ve gölge oyunları figürleriyle Türkmen ve Yörük köylerine ait etnografya eserleri sergileniyor. Denk getirip gösteriyi izlemeye çalışın. BURSA CİVARI GEZİLECEK YERLER Bursa merkezi gezdik. Şimdi sırada Bursa cicarı gezilecek yerler var. Bu kısmı kolaylık olması açısından bölgelere ayırdım. İlçe ilçe Bursa çevresinde gezilecek yerler nereler hadi birlikte bakalım. BURSA İNEGÖL GEZİLECEK YERLER İNEGÖL OYLAT MAĞARASI

Bursa ili İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası'nın uzunluğu 665 m. Mağara 2 bölümden oluşuyor. İlk bölümde dev kazanları ve damlataş havuzları bulunuyor. İkinci bölüm büyük bir çöküntü salonu. İri blok ve dev damlataş şekilleri (sarkıt, dikit ve sütun) yer alıyor. İNEGÖL OYLAT ŞELALESİ

Bursa İnegöl gezilecek yerler arasında bulunan Oylat Şelalesi, Oylat Kaplıcaları'na gidenlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yer. Çam, kestane ve kayın ağaçları arasından gidilen güzergah üzerinde irili ufaklı doğal şelaleler bulunuyor.

İSHAK PAŞA KÜLLİYESİ

İnegöl’de birçok tarihi mekan görebilirsiniz. İshak Paşa Külliyesi de bu tarihi yapılardan biri. İnegöl çarşısında bulunan İshak Paşa Külliyesi, camii, han, türbe, imarethane, medrese ve zaviyeden oluşuyormuş; fakat günümüze kadar ulaşabilen yapılar yalnızca camii, türbe ve medrese. İNEGÖL KENT MÜZESİ

İnegöl Kent Müzesi Türkiye‘de bir ilçede açılan ilk kent müzesi olma özelliğini taşıyor. Müzede, bir çok tarihi eser görebilirsiniz. ORTAKÖY KERVANSARAYI

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Ortaköy Kervansarayı Bursa İnegöl gezilecek yerlerden. 1454 yılında Karacabey tarafından yaptırılan kervansaray, 2008 yılında restore edilerek günümüzdeki halini almış. BURSA ORHANGAZİ GEZİLECEK YERLER NADİR PİKNİK ALANI

Tarihi yerleri olduğu kadar, Bursa gezilecek yerler doğa olarak da oldukça güzel. Nadir piknik alanı Bursalıların hafta sonu piknik için tercih ettikleri yerlerden biri. Orhangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Nadir piknik alanı, doğa yürüyüşleri yapıp huzurlu vakit geçirebileceğiniz bir yer. KERAMET KAPLICASI

Keramet Kaplıcası, yılın her mevsiminde gidilebilecek bir yer. Kaplıcanın su sıcaklığı her daim 34 derece olduğu için kış aylarında da tercih ediliyor. Bursa Keramet Kaplıcaları, deri ve zührevi hastalıklara iyi geliyor. Özellikle romatizmaya iyi geldiği düşünülüyor.

BURSA MUDANYA GEZİLECEK YERLER MUDANYA MÜTAREKE EVİ MÜZESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin siyasi alanda kazandığı ilk başarısının göstergesi olan Mudanya Mütarekesi bu evde imzalanmış. Mudanya ilçe merkezinde bulunan ev 19. yüzyıl sonlarına tarihleniyor. Rus asıllı Aleksandr Ganyanof'a ait olan ev, daha sonra Mudanyalı iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak onarılmış ve 1937 yılında Mudanya Belediyesi'ne bağlı müze olarak açılmış. 1959'da Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş. Müzeye giriş ücreti 10 TL, müze kart geçerli. TAHİR PAŞA KONAĞI

Bursa Mudanya gezilecek yerlerden biri olan Tahir Paşa Konağı, 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden. 1724 yılında inşa edilen konak, Kültür Bakanlığı’nca 1985 yılında kamulaştırılmış. Onarıldıktan sonra alt katı uzun süre ilçe halk kütüphanesi olarak kullanılmış. 2012’de Mudanya Belediyesi himayesine geçtikten sonra müze ev olarak hizmet veren konak, Lâle Devri’nin izlerini taşıyan nadir eserlerden. DEREKÖY KİLİSESİ

1857 yılında yapılmış anıtsal bir yapı olan Dereköy Kilisesi, burada yaşayan Rumların 1922'de Yunanistan’a gidişinden sonra, Selanik çevresinden gelen Müslüman Türkler tarafından kullanılmış. Rumların bölgeden ayrılmasının ardından buraya yerleşen Türkler tarafından bina 1972 yılına kadar cami olarak kullanılmış. Yapı bu tarihten sonra özensiz kullanım nedeniyle tahrip olmuş.

TİRİLYE

Tirilye Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan gezilecek bir mahalle. Rumlardan kalan cumbalı evleriyle, limanıyla, tarihi yapılarıyla günübirlik gezilerin gözdesi. APOSTOLOİ KİLİSESİ

Bursa gezilecek yerler listemize Mudanya'dan dahil olan Apostoloi Kilisesi 1846-1870 yılları arasında Bursa Metropoliti Konstantios döneminde yapılmış. Eski adı Misebolu (küçük kent) olan eski Rum yerleşimi Aydınpınar’daki kilise, 1922 yılından sonra camiye dönüştürülmüş. BAŞ MELEKLER KİLİSESİ

Mudanya’nın en önemli yapılarından ve mutlaka gezilmesi gereken yerlerden birisi de Baş Melekler Kilisesi. Kumyaka Mahallesi’nde bulunan Baş Melekler Kilisesi dünyanın en eski üçüncü kilisesi olarak biliniyor. MUDANYA PLAJLARI

Mudanya'yı yaz aylarında ziyaret edecekseniz plajlarını da değerlendirebilirsiniz. Burgaz Altınkum Plajı

Kumyaka Halk Plajı

Coşkunöz Halk Plajı

Eşkel Halk Plajı

Eğerce Halk Plajı BURSA NİLÜFER GEZİLECEK YERLER GÖLYAZI

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı, Uluabat Gölü’nün ortasında bir yarımada. Eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile hem doğayı hem tarihi hissediyor insan Gölyazı'da.

Ağlayan Çınar, Aziz Panteleimon Kilisesi, tarihi Rum evleri ve Apollon Tapınağı ile Gölyazı Bursa gezilecek yerler listemizin gözdelerinden.

MİSİ KÖYÜ

Misi Köyü, 2000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip. Gümüştepe Mahallesi ile Nilüfer İlçesi’ne bağlanan Misi Köyü’nün çok eski bir yerleşim yeri olduğu biliniyor. M.S 183'de Alex adlı bir keşişin, seksen beş kişilik maiyetiyle Hıristiyanların öncüleri olarak İnkaya ve Misi köylerine yerleştikleri, “Konsül”ün toplanarak İncil tartışması yapıldığı tarihi kayıtlarda geçiyor. Bugün kalıntılara rastlanılan manastır civarında İncil’in bir nüshasının gömülü olduğuna inanılıyor. Bursa Nilüfer gezilecek yerler içinde en sık ziyaret edilen yerlerden biri de Misi Köyü. AZİZ PANTELEİMON KİLİSESİ

Aziz Panteleimon (Hagias Georgias) Kilisesi Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin önemli ve özgün örneklerinden biri. Yapım tarihi ile ilgili bazı kaynaklar 19. yüzyıl sonunu işaret etse de; kilisenin restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan 1903 ibaresi; büyük olasılıkla kilisenin bitiş tarihini gösteriyor. Mübadeleye kadar ibadet mekânı olan kilise, bu tarihten sonra çeşitli amaçlarla kullanılmış; ancak zamanın ve yangınların etkisiyle günümüze ciddi hasarlarla ulaşabilmiş. Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restorasyonu gerçekleştirilen kilise 2014 yılından beri kültür evi olarak hizmet veriyor.