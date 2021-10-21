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Bursa’nın yüzlerce yıllık tarifi! Havalar soğudu, Osmanlı çayına talep arttı

21.10.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yüzlerce yıllık tarifle yapılan Osmanlı çayı, havaların soğumasıyla birlikte büyük talep görmeye başladı.

Bursa’nın yüzlerce yıllık tarifi! Havalar soğudu, Osmanlı çayına talep arttı

Osmangazi Belediyesinin işlettiği Ördekli Kültür Merkezinde 11 çeşit malzemeyle hazırlanan Osmanlı çayı, havaların soğumasıyla birlikte müdavimleri tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bitkisel çay; zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik karıştırılarak sıcak suda demleniyor. Hoş bir tadı ve aroması olan çay, şeker yerine bal ile servis ediliyor. Bu çayı içenler bağışıklık sistemlerini güçlü tuttukları ve soğuk havalarda hasta olmadıklarını belirterek, her gün içmeye geliyor. Bu çayın ününü duyup şehir dışından gelenler bile var.

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Havaların soğumasıyla birlikte Osmanlı çayını içmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bu çayı havalar soğumaya başladı mı içmeye geliyoruz. Tadı çok güzel. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutuyor. Bu çayı içtik mi soğuklarda hasta olmuyoruz. Bu çayın tiryakisi olduk, her gün buraya geliyoruz" dediler.

"11 ÇEŞİT KARIŞIMDAN OLUŞUYOR"

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11 yıldır bu çayı demlediğini ifade eden Ördekli Kültür Merkezi çalışanı Ali Terzioğlu, "Bu çayın içinde 11 çeşit karışım var. İçene şifa veriyor. Çayın içinde zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik var. Bu çayı balla tatlandırıyoruz. Çayımız havaların soğumasıyla birlikte büyük talep veriyor. İnsanlar tadını çok seviyor ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için rağbet gösteriyor. Müdavimlerimiz çok fazla. Şehir dışından gelenler bile var" şeklinde konuştu.

(İHA)

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