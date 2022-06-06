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Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

06.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Doğancı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopterin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile çok sayıda personel sevk edildi.

Yayılımı engellenen yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Bursa ECZANELER
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