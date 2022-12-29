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Bursa'da patlama sonrası yangın çıkan evdeki bir kişi yaralandı

29.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir evde yaşanan patlama ve yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 3. Çağdaş Sokak'ta 3 katlı evin yarı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Doğal gaz sobasıyla ısıtılan dairedeki patlama sonrası yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evdeki Mithat Arıkan yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtfaiye görevlileri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Bodrum katta hasara neden olan olay sebebiyle doğal gaz ekipleri de sokaktaki gaz akışını kesti.

Çevredeki iki binada bazı dairelerin camlarının kırılmasına da yol açan olayın nedeni araştırılıyor.

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