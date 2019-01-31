Bursasporlu Latovlevici'nin bacağının hali olay yarattı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 31.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen eski G.Saraylı Iasmin Latovlevici, yaptığı bacak paylaşımıyla görenleri adeta şoke etti.

Bursasporlu Latovlevici'nin bacağının hali olay yarattı

Rumen futbolcu spor yaparken bacağının fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki oyuncunun bacağının son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi.

GALATASARAY'DAN BURSA'YA

Sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'dan Bursaspor'a transfer olan Latovlevici, bu sezon Yeşil-Beyazlılarda forma giydiği 13 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor galatasaray spor toto süper lig Iasmin Latovlevici

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