Bursasporlu Latovlevici'nin bacağının hali olay yarattı

Rumen futbolcu spor yaparken bacağının fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki oyuncunun bacağının son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi.
GALATASARAY'DAN BURSA'YA
Sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'dan Bursaspor'a transfer olan Latovlevici, bu sezon Yeşil-Beyazlılarda forma giydiği 13 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Adana'da tim kuruldu! Emine'nin ölümünden sonra ev ev geziyorlar
Hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyor
Fast food çalışanlarının size asla söylemeyeceği 12 şey!
İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!
Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım
Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak
Tam 10 metre kar! 20 gündür açılamıyor
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
Ekspres yolcularının favori durağı Akdamar
Okuyucu Yorumları 0 yorum