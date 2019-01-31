Burun akıntısıyla başladı, az daha gözünü kaybediyordu!

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hasan Emre Koçak, küçük kızın kendilerine burun akıntısı, yüksek ateş ve gözünde kızarıklık şikayeti ile getirildiğini anlatarak "Yaptığımız tetkiklerde göz küresi içinde 'mikrop toplanması' dediğimiz bir apse odağı olduğunu gördük. İlk geldiğinde görmesinde sorun yoktu ancak saatler içinde gözünün kapandığını ve görme kaybı başladığını fark ettik.

Acilen operasyona aldık. Burun içerisinden girip sinüs bölgesini tamamen temizledikten sonra göz içerisinde bulunan enfeksiyon odağını da temizledik. Bu sayede görmesinin ve enfeksiyonun düzelmesini sağladık. Tamamen kapalı olan gözü iki gün içinde düzeldi" dedi.

GÖRME KAYBI VE BEYİN İLTİHABINA NEDEN OLUYOR?



Göz küresi içinde enfeksiyon gelişmesi durumunun nadir görüldüğünü belirten Dr. Hasan Emre Koçak, sinüzit sonucunda gözde apsenin görülmesi sıklığının da yüzde 5 olduğunu belirtti.

Dr. Koçak şunları söyledi: "Üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda gelişen sinüzit ve onun sonucunda gelişen bir komplikasyon ile göz içinde 'periorbital apse' dediğimiz bir apse oluşuyor. Bu gibi durumlarda öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz ancak görme kaybı yaşanırsa ameliyat ile enfeksiyonu drene ediyoruz yani boşaltıyoruz.