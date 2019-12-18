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Burun küçültme estetiği nedir? Burun küçültme estetiğinde 3D tasarım ve 3D mask teknikleri nasıl fayda sağlar?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Estetik ameliyatlardan en çok tercih edilenler arasında bulunan burun küçültme estetiği son zamanlarda 3D tasarım ve 3D mask teknikleriyle ön plana çıkıyor. Yeni gelişmelerle burun estetiği sonrasında ortaya çıkacak sonucun da görülebildiği burun estetiği ameliyatı rinoplasti ile gerçekleştiriliyor. Burun boyutunun küçültülebildiği ya da artırılabildiği bu yöntemle burun ucu, köprü, burun delikleri şekli veüst dudağın arasındaki açı vs. değiştirilebiliyor ve nefes darlığı problemini yok ediyor.

Burun küçültme estetiği nedir? Burun küçültme estetiğinde 3D tasarım ve 3D mask teknikleri nasıl fayda sağlar?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, burun küçültme estetiği hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Burun yüzün en merkez özelliğidir, çoğu insan çok büyük, çok küçük veya hoşlanmadığı başka bir özelliğe sahip olan burun şekillerinden mutsuzdur. Burnun karakteristik özellikleri ebeveynlerden miras kalır ve ergenlik çağında gelişir. Burun yüzün görünümünü etkileyen en önemli organdır. Burun büyümeyi tamamlaması 16 yaşına kadar devam eder. Bu nedenle, bu yaştan önce burun estetiği yaptırmak doğru bir karar değildir. Burun gelişimini tamamladıktan sonra estetik ameliyat ile burnunuzun şeklini değiştirebilirsiniz.

BURUN AMELİYATINDA KÜÇÜLTME RİSNOPLASTİSİ İLE NE YAPILABİLİR?

Küçültme rinoplastisi adı verilen bu işlemle burnun boyutu azaltılır. Kapalı teknik kullanıldığı için burun derisinde iz kalmaz. Kapalı teknikte burnun üst kısmındaki kemiğe, kıkırdak dokuya burun deliklerinin içinden açılan kesiler ile ulaşılır. Burnun çerçevesini bir evin çatısı gibi düşünün. Burnu düzleştirmek ve köprüsünü yüze yakınlaştırmak için "sırtı" kesilir. Ardından, burun köprüsü veya sırtı yeniden şekillendirilir. Burun derisinin elastikiyeti sağlanarak burunda küçültme işlemi tamamlanır.
Küçültme rinoplastisi ile burnun genişliğini etkili bir şekilde daraltır. Eğer burun delikleri çok geniş görünüyorsa her iki burun deliğinde, ince yara izleri bırakacak küçük kesiler açılarak da burun daraltması yapılabilir. Ayrıca burnu kısaltmak ve burun ucunu şekillendiren kıkırdak miktarını azaltmak suretiyle burun ucunu küçültmek de mümkündür. Burnunuzdan nefes almakta güçlük çekiyorsanız, burnunuzun yarısını diğerinden ayıran kemik plakasını ayarlayarak aynı anda bunu düzeltmek de mümkün olabilir. Buna septoplasti denir. Bazen yüzün bir özelliği olan burun büyüklüğü, çene ve yanak kemikleri gibi diğer yüz özelliklerinin oranlarından da etkilenebilir ve yüzün görünümünü "normalize" etmek için bunların değiştirilmesi önerilebilir. Bu düzeltmeler istenirse hem rinoplasti ile aynı anda hem de ayrı bir işlem olarak tek başına ele alınabilir.

BURUN AMELİYATINDA KÜÇÜLTME ESTETİĞİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

Özellikle gözlerin etrafında, tamamen iyileşmesi bir ya da hafta kadar sürebilen bazı morarma ve şişlikler oluşabilir. Burnunuzun şeklini korumak için ameliyattan sonra burnunuza sağlam bir atel yerleştirilir. Bu sürenin sonunda başkalarına normal görünmeniz, sağlayacak oranda şişlik ve morluk geçmiş olur. Ve ameliyat olduğunu anlaşılmaz hale gelir. Günümüzde burun estetikleri minimal düzeylerde tutulduğu için yüzünüzde çok büyük bir fark oluşmayacaktır. Çevrenizdekilerin fark etmesinin önlemek istiyorsanız, aynı anda saç stilinizi de değiştirebilir ve farklılığın saç şeklinizdeki değişiklikten kaynaklandığını düşündürebilirsiniz.

BURUN AMELİYATINDA 3D TASARIM VE 3D MASK TEKNİKLERİ

Zihninizdeki görüntü ile estetik sonarı görüntünüzün oturması için zamana ihtiyacınız var. Yeni görünüme alışmak için isterseniz ameliyattan önce size sunulan 3D simülasyon cihazı görüntülerinden ve 3D mask tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Nasıl bir burun şekline sahip olacağınızı bilmek ve ameliyattan sonraki yeni görünümünüze kendinizi hazırlamak çok önemlidir. Tasarlanan burun şeklinin tam olarak oturması için üç ay ya da daha fazla bir sürenin gerekli olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenle ameliyattan hemen sonra küçük şekil problemleri olursa endişelenmeyin. Bunun için sadece zamana ihtiyacınız var. Ayrıca burnunuzda, özellikle de burun ucunda, birkaç ay boyunca hissizlik ve sertlik oluşması da normal bir süreçtir.

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