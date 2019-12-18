Burun küçültme estetiği nedir? Burun küçültme estetiğinde 3D tasarım ve 3D mask teknikleri nasıl fayda sağlar?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, burun küçültme estetiği hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Burun yüzün en merkez özelliğidir, çoğu insan çok büyük, çok küçük veya hoşlanmadığı başka bir özelliğe sahip olan burun şekillerinden mutsuzdur. Burnun karakteristik özellikleri ebeveynlerden miras kalır ve ergenlik çağında gelişir. Burun yüzün görünümünü etkileyen en önemli organdır. Burun büyümeyi tamamlaması 16 yaşına kadar devam eder. Bu nedenle, bu yaştan önce burun estetiği yaptırmak doğru bir karar değildir. Burun gelişimini tamamladıktan sonra estetik ameliyat ile burnunuzun şeklini değiştirebilirsiniz.

BURUN AMELİYATINDA KÜÇÜLTME RİSNOPLASTİSİ İLE NE YAPILABİLİR?

Küçültme rinoplastisi adı verilen bu işlemle burnun boyutu azaltılır. Kapalı teknik kullanıldığı için burun derisinde iz kalmaz. Kapalı teknikte burnun üst kısmındaki kemiğe, kıkırdak dokuya burun deliklerinin içinden açılan kesiler ile ulaşılır. Burnun çerçevesini bir evin çatısı gibi düşünün. Burnu düzleştirmek ve köprüsünü yüze yakınlaştırmak için "sırtı" kesilir. Ardından, burun köprüsü veya sırtı yeniden şekillendirilir. Burun derisinin elastikiyeti sağlanarak burunda küçültme işlemi tamamlanır.

Küçültme rinoplastisi ile burnun genişliğini etkili bir şekilde daraltır. Eğer burun delikleri çok geniş görünüyorsa her iki burun deliğinde, ince yara izleri bırakacak küçük kesiler açılarak da burun daraltması yapılabilir. Ayrıca burnu kısaltmak ve burun ucunu şekillendiren kıkırdak miktarını azaltmak suretiyle burun ucunu küçültmek de mümkündür. Burnunuzdan nefes almakta güçlük çekiyorsanız, burnunuzun yarısını diğerinden ayıran kemik plakasını ayarlayarak aynı anda bunu düzeltmek de mümkün olabilir. Buna septoplasti denir. Bazen yüzün bir özelliği olan burun büyüklüğü, çene ve yanak kemikleri gibi diğer yüz özelliklerinin oranlarından da etkilenebilir ve yüzün görünümünü "normalize" etmek için bunların değiştirilmesi önerilebilir. Bu düzeltmeler istenirse hem rinoplasti ile aynı anda hem de ayrı bir işlem olarak tek başına ele alınabilir.