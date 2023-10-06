Buse İskenderoğlu beline kadar gelen yırtmacıyla poz verdi

"Türkiye’de modellik kalmadı zaten" açıklamasında bulunan 2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu sosyal medyada cesur paylaşımlara imza atıyor.

Model ve sunucu olarak tanınan güzel isim muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

Buse İskenderoğlu son olarak siyah mini elbisesi ve kalçasına kadar gelen dekoltesiyle hayranlarını mest etti. Buse İskenderoğlu'na "Kusursuz güzellik" yorumları geldi.

SIRRI SIK SIK YAPTIĞI YÜRÜYÜŞLER

Sosyal medya paylaşımları ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran manken, yemek yemeyi çok sevdiğini ama kilo almadığını söylemişti. İskenderoğlu, "Yemek ayırt etmiyorum. Damak zevkim geniştir. Rejim yapmıyorum fakat sıkı spor ve yürüyüş yaparak formumu koruyorum" demişti.



