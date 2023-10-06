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Buse İskenderoğlu beline kadar gelen yırtmacıyla poz verdi

06.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken bir isim. Ünlü model Buse İskenderoğlu, yeni pozlarını Instagram'dan paylaştı.

"Türkiye’de modellik kalmadı zaten" açıklamasında bulunan 2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu sosyal medyada cesur paylaşımlara imza atıyor.

Model ve sunucu olarak tanınan güzel isim muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

Buse İskenderoğlu son olarak siyah mini elbisesi ve kalçasına kadar gelen dekoltesiyle hayranlarını mest etti. Buse İskenderoğlu'na "Kusursuz güzellik" yorumları geldi.

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Sosyal medya paylaşımları ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran manken, yemek yemeyi çok sevdiğini ama kilo almadığını söylemişti. İskenderoğlu, "Yemek ayırt etmiyorum. Damak zevkim geniştir. Rejim yapmıyorum fakat sıkı spor ve yürüyüş yaparak formumu koruyorum" demişti.

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Buse İskenderoğlu Model Miss Turkey

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