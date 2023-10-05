Lucas Torreira ile yakalanan Devrim Özkan aşk sorularından sonra itiraf etti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın Torreira ile bir süredir birlikte olduğu gündeme geliyordu. Oyuncu ilk etapta bu iddiaları yalanlasa da Miami'de görüntülenmeleri ikili hakkındaki iddiaları güçlendirmişti.

Devrim Özkan, önceki gün Etiler'deydi. Bir markanın yüzü olmak için görüşme yapacağını söyleyen Özkan aşk sorularıyla köşeye sıkıştı.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ"

İkinci Sayfa'nın haberine göre; yaz aylarının çok iyi geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek birlikte olduklarını dile getirdi.

