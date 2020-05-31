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  4. Buse Terim 25 kilo vermesinin sırrını anlattı! 'Yeşil çay, kereviz sapı...'

Buse Terim 25 kilo vermesinin sırrını anlattı! 'Yeşil çay, kereviz sapı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. 25 kilo veren Terim, zayıflama süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim son olarak verdiği kilolarla ilgili öncesi-sonrası paylaşımı yapmış ve gündem olmuştu.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, zayıflama süreci hakkında konuştu. 2. Sayfa'ya katılan Terim bu süreçte neler yaptığını tek tek anlattı.

'Kahvelerimi şekersiz içmeye başladım'

2. Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Terim, "Benim uyguladığım sistem Aralıklı Oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum" dedi.
En kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememesinin olduğunu söyleyen Terim, aralıklı oruç yöntemin kendisine çok iyi geldiğini ancak herkeste bu kadar etkili olamayacağını da belirtti.
Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı da değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım. Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım.
Bu süreçte bütün yemeklerimi yanımda taşıdım. Ofiste, arabada yemek saatim geldiğinde çantamdan yiyeceğimi alıp evde kendi hazırladığım yiyeceği yiyordum. O saati kaçırmamaya çalışıyordum. Bol su içiyorum, yeşil çay tüketiyorum, kereviz sapı suyu içiyorum. İnanılmaz fazla spor yaptım. Belki haftada 6 bazen 7...
Hiç bırakmadan çok fazla spor yaptım. Onunda vücudun sıkılaşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. Eşime de teşekkür ediyorum. O zaten yıllardır bu sistemi uyguluyordu. İki öğün besleniyordu, 18.00'den sonra hiçbir şey yemiyordu. Hatta bazen diyordum ki "Hiçbir şey yemiyorsun ne olacak bu böyle?" diye ama şimdi ben ondan daha az yiyorum ve aynı sistemi uyguluyoruz. Beni teşvik etti. Aynı spor salonlarına gidiyoruz, aynı hocalarla çalışıyoruz. Onun da hakkını yiyemem."
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