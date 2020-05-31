Buse Terim 25 kilo vermesinin sırrını anlattı! 'Yeşil çay, kereviz sapı...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim son olarak verdiği kilolarla ilgili öncesi-sonrası paylaşımı yapmış ve gündem olmuştu. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, zayıflama süreci hakkında konuştu. 2. Sayfa'ya katılan Terim bu süreçte neler yaptığını tek tek anlattı.

'Kahvelerimi şekersiz içmeye başladım'

2. Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Terim, "Benim uyguladığım sistem Aralıklı Oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum" dedi.

En kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememesinin olduğunu söyleyen Terim, aralıklı oruç yöntemin kendisine çok iyi geldiğini ancak herkeste bu kadar etkili olamayacağını da belirtti.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı da değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım. Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım.

Bu süreçte bütün yemeklerimi yanımda taşıdım. Ofiste, arabada yemek saatim geldiğinde çantamdan yiyeceğimi alıp evde kendi hazırladığım yiyeceği yiyordum. O saati kaçırmamaya çalışıyordum. Bol su içiyorum, yeşil çay tüketiyorum, kereviz sapı suyu içiyorum. İnanılmaz fazla spor yaptım. Belki haftada 6 bazen 7...