Buse Terim'i üzdüler: Uzaktan şahane görünen hayatım...

Buse Terim 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, 2016 yılında kızı Nil'i dünyaya getirmişti.

Buse Terim geçtiğimiz nisan ayında ikinci kez anne oldu ve Naz doğdu.

Henüz 50 günlük anne olan Buse Terim, fiziğini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İşte o açıklama:

Bugün saçımdaki ilk beyazı gördükten sonra biraz size içimi dökmek istedim. Burada var olmaya başladığım günden beri fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum. 26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim, tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlamamışken aynı yola yeniden girdim.

Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum. Sizin için uzaktan çok şahane gözüken o hayatımın içerisinde bir yandan kendi kurduğum işimi yürütmeye, benimle birlikte çalışan 10 tane genç arkadaşım için para kazanmaya ve üretmeye çalışıyorum.