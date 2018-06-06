MAGAZİN

Buse Terim'i üzdüler: Uzaktan şahane görünen hayatım...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

Henüz 50 günlük anne olan Buse Terim, fiziğini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Buse Terim'i üzdüler: Uzaktan şahane görünen hayatım...

Buse Terim 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, 2016 yılında kızı Nil'i dünyaya getirmişti.
Buse Terim geçtiğimiz nisan ayında ikinci kez anne oldu ve Naz doğdu.

Henüz 50 günlük anne olan Buse Terim, fiziğini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İşte o açıklama:

5b17a997b5a7931b00642867

Bugün saçımdaki ilk beyazı gördükten sonra biraz size içimi dökmek istedim. Burada var olmaya başladığım günden beri fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum. 26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim, tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlamamışken aynı yola yeniden girdim.

5b17a997b5a7931d3471e06b

Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum. Sizin için uzaktan çok şahane gözüken o hayatımın içerisinde bir yandan kendi kurduğum işimi yürütmeye, benimle birlikte çalışan 10 tane genç arkadaşım için para kazanmaya ve üretmeye çalışıyorum.

Elbette bana yardım edenler var ama 28 yaşında bu kadar yakın iki çocuk annesi olmak ve bu süreçte hep ayakta kalıp hem evimi, hem işimi, hem çocuklarımı hemde tüm hayatımı idare etmek hiç kolay olmuyor bazen.

Biz kadınların hayat boyu omuzlarında taşıdığı yükler hep ağır değil mi zaten? Hiç birimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz. Yeni çıkacak beyazlarıma ve size sevgilerimle


PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Ozan Doğulu ve Ece Doğulu tek celsede boşandı!Ozan Doğulu ve Ece Doğulu tek celsede boşandı!
Babasından da onay geldi! Buzlar eridiBabasından da onay geldi! Buzlar eridi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buse Terim buse terim ınstagram

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin ABD'deki şubesinde mide bulandıran görüntü

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin ABD'deki şubesinde mide bulandıran görüntü

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Muharrem İnce'yi bir de annesinden dinleyin

Muharrem İnce'yi bir de annesinden dinleyin

İlginizi Çekebilir

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fi şoku! Azra Kohen ile Başak Sayan'ın 'intihal' davasında flaş gelişme!

Fi şoku! Azra Kohen ile Başak Sayan'ın 'intihal' davasında flaş gelişme!

Ozan Doğulu ve Ece Doğulu tek celsede boşandı!

Ozan Doğulu ve Ece Doğulu tek celsede boşandı!

Babasından da onay geldi! Buzlar eridi

Babasından da onay geldi! Buzlar eridi

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Mustafa-Emina Sandal çifti boşandı! İşte detaylar

Mustafa-Emina Sandal çifti boşandı! İşte detaylar

Gigi Hadid ve Zayn Malik aşkı tam gaz devam!

Gigi Hadid ve Zayn Malik aşkı tam gaz devam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.