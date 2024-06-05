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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Boşanmanın ardından ilk kez konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 07:52
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014'te görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. İki kızları olan ünlü çift 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirmişti. Buse Terim boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Ayrılık sebebi sorulunca...

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Boşanmanın ardından ilk kez konuştu

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak evlendi.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına aldı. Ancak Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı çiftinden kötü haber geçtiğimiz mart ayında geldi.

VOLKAN BUSE

AYRILIK NEDENİ SORULDU

Ünlü çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından Buse Terim'e ayrılık nedeni soruldu. Terim ise şöyle yanıt verdi;

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'Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için' dedi.

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Fatih Terim buse terim
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