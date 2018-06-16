MAGAZİN

Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

Türkücü Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol sunucu oluyor. Kadın programı sunacak olan Varol, Esra Erol ve Seda Sayan’a rakip olacak.

Buse Varol, Esra Erol ve Seda Sayan'a rakip olacak

Alişan ile dünyaevine girdikten sonra teklif üzerine teklif alan Buse Varol kararını verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; oyunculuk ve şarkıcılık üzerine birçok alanda iş görüşmesi yapan Varol, sunuculuk üzerine kariyer yapacak.

RAKİP OLACAK
Varol, yeni sezonda sürpriz bir projeyle seyirci karşısında olacak. Birçok dizide kamera karşısına geçen Varol, yıllardır öğle saatlerinde program sunan Esra Erol ve Seda Sayan’a da bir nevi rakip olacak.

BEBEK BEKLİYOR
Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Çiftten güzel haber geldi. Buse Varol 5 haftalık hamile!

Alişan güzel haberi Instagram hesabından paylaştığı ''Allahıma şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder.. Şimdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler" notlu video ile duyurdu.

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buse varol Esra Erol seda sayan

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