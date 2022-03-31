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Buse Varol hamile mi? Buse Varol ve Alişan bebek mi bekliyor?

31.03.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol hamile mi? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Basın mensupları ünlü şarkıcı Alişan'a 3. çocuk bekleyip beklemediklerini sordu. Söz konusu haberlerin ardından Buse Varol hamile mi? Buse Varol ve Alişan bebek mi bekliyor? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Buse Varol hamile mi? Buse Varol ve Alişan bebek mi bekliyor?

Buse Varol ve Alişan bir süre önce ayrılacakları yönünde çıkan haberlerle gündem olmuştu. Basın mensupları, Alişan'a 3. bebek söylentilerinin ardından konuya ilişkin soru yöneltti. Buse Varol hamile mi? Buse Varol ve Alişan bebek mi bekliyor? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BUSE VAROL HAMİLE Mİ?

Buse Varol ve Alişan 3. çocuk söylentileriyle gündeme geldi.

Buse Varol konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar daha çok küçük, iki çocuğu bir arada büyütmek çok zor. İş hayatına yeniden dönmeye hazırlanıyorum. Şu anda öyle bir şey yok"

BUSE VAROL VE ALİŞAN BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Alişan basın mensuplarının sorusu üzerine konuya ilişkin iddiaları yalanladı.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da doğdu

Buse Varol, üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Buse Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı ancak karine oyunculukla devam etme kararı aldı .”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.

“Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi.

2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018’de hayatını birleştirdi. İlk çocukları Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Elif adını verdikleri bir kız çocukları oldu.Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Buse Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı ancak karine oyunculukla devam etme kararı aldı .”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.

“Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi.

2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018’de hayatını birleştirdi. İlk çocukları Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Elif adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

2019 yılında Alişan ile mutlu evliliklerinden bir erkek çocuk dünyaya getiren Buse Varol'un, hemen ardından 2021 yılında ise Elif adında bir kız evladı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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