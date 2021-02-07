Buse Varol kızı Eliz'in fotoğraflarını paylaştı: Avuç içi kadar mutluluk

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, dün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, dün dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

'MİNNAK BİR ELİZ'

Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla yayınladı.

'AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK'

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol, Eliz'in elini tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düştü. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan da eşi ile kızı Eliz'in fotoğrafını Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaştı.





