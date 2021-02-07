MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buse Varol kızı Eliz'in fotoğraflarını paylaştı: Avuç içi kadar mutluluk

Buse Varol kızı Eliz'in fotoğraflarını paylaştı: Avuç içi kadar mutluluk

07.02.2021 20:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Buse Varol kızı Eliz'in fotoğraflarını paylaştı: Avuç içi kadar mutluluk

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Buse Varol, kızı Eliz'in elini tuttuğu kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Varol, çok sayıda beğeni alan gönderisine, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düştü.

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, dün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, dün dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

'MİNNAK BİR ELİZ'

Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla yayınladı.

b1

'AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK'

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol, Eliz'in elini tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düştü. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan da eşi ile kızı Eliz'in fotoğrafını Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaştı.

b2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Yazı getirdi! 'Üşümedim ki...'Yazı getirdi! 'Üşümedim ki...'
29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?29 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet paylaşınca carlıyan adama bak yaa.. tabi bizenede ben şeyi merak ediyorum siz nasıl bir marka modelsiniz yaa not:allah analı babalı büyütsün

En Çok Okunan Haberler

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Diğer Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni poz! Aşka geldi

Aşka geldi! Sevgilisiyle pozuna beğeni yağdı

Cemal Can Canseven koronavirüs oldu! 'İlaçlarıma başladım'

Aleyna'dan sonra bir kötü haber de ondan!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel yazı getirdi

Yazı getirdi! 'Üşümedim ki...'

Natalie Portman: Çocukken cinselleştirilmek...

'Çocukken cinselleştirilmek...'

Jenner-Kardashian ailesinde yeni skandal! 'Kris Jenner beni taciz etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.