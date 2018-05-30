Buse Varol'un görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü

Alişan – Buse Varol çifti gündemden düşmüyor! İkili yeni evlerine yakın arkadaşlarını konuk ediyor.

Çağla Şıkel, Hakan Akkaya ve Burçin Göksu, Alişan'ın evindeydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Varol ile Göksu ayakları bağlı bir şekilde yarış yaptı. Alişan’ın kaydettiği görüntülerde Burçin Göksu, Buse Varol'u itekleyerek yere düşürdü.

Göksu'nun "Beni iteklemeyecektin şeytan gelin. Bedelini ağır ödersin" notu ile paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise Buse Varol’a yapılan hareketin sert olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Gerçekten izlerken sinir oldum. Ne olursa olsun bir bayana hele de ayakları bağlıyken bu şekilde hareket hiç yakışmadı.Ve sanki çok komikmiş gibi en çok da sen gülüyorsun. Alışan eminim çok sinirlendi ama efendiliğini bozmak istemedi...