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Buse Varol'un mini eteği eleştirildi! Alişan tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:36 | Son Güncelleme

Alişan'ın eşi Buse Varol doğum kilolarını verdikten sonra iddialı kıyafet tercihleriyle dikkat çekiyor. Varol son olarak mini eteğiyle paylaşım yaptı. Gelen yorumlara ise Alişan tepki gösterdi.

Buse Varol'un mini eteği eleştirildi! Alişan tepki gösterdi

Şarkıcı Alişan'la bebeklerini kucaklayan Buse Varol doğum sonrası doğal olarak kilo aldı. 21 kilo verdiğini açıklayan ünlü isim son haliyle beğeni topladı.

Varol kilo vermesinin ardından mini eteğiyle yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Mini elbise tercihi bazı hayranları tarafından beğenilmeyip ağır bir şekilde eleştirilen Varol'un imdadına eşi Alişan yetişti.

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Bir takipçisi Varol’a 'çok kötü' yorumunda bulundu. Alişan ise o yoruma "Ben giyim tarzına hayranım sen takip etme hatta engelle görmezsin göz zevkinde bozulmaz' diyerek tepki gösterdi.

Başka bir takipçi ise Varol'a "Çok saçma ve çocukça" yazınca Alişan yine dayanamayıp 'Sanane' diyerek yanıt verdi.

Varol da daha sonra gelen tepkilere dayanamayarak "Beğenmiyorsanız takipten çıkın. Bu işler anneliğimi sorgulayarak olmuyor! Beni bir salın" diyerek eleştirilere yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
buse varol Alişan ve Buse Varol

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