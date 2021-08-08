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  4. Busenaz Sürmeneli ile Kerem Bürsin Twitter'dan yazıştı! Ünlü oyuncu o tweeti sildi

Busenaz Sürmeneli ile Kerem Bürsin Twitter'dan yazıştı! Ünlü oyuncu o tweeti sildi

08.08.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasını antrenörü Cahit Süme'nin takması sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bu durumu eleştirenlerden isimlerden biri olan Kerem Bürsin'in "Madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" yorumuna Busenaz açıklık getirdi. Şampiyon sporcu, madalyayı kendisinin taktığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Bürsin tweetini sildi.

Busenaz Sürmeneli ile Kerem Bürsin Twitter'dan yazıştı! Ünlü oyuncu o tweeti sildi

Busenaz Sürmeneli’nin altın madalyayı kazandıktan sonrasında antrenörü Cahit Süme ile beraber verdiği röportaj medyada tartışmalara yol açtı. Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan alıştırmacı Cahit Süme’ye gelen eleştirilere tepki gösteren milli boksör Busenaz Sürmeneli, “Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukca yakışıksız sözler var maalesef… Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı.” paylaşımını yapmış oldu.

Kerem Bursin, bu davranışa yönelik, Twitter hesabından, "Busenaz'ın boynunda olmalı madalya" dedi.

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KEREM BURSİN TWEET’İNİ SİLDİ

Meydana getirilen eleştirilere katılan oyuncu Kerem Bursin’e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, “Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?” dedi.

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Bu paylaşımdan sonra oyuncu Kerem Bursin de Busenaz’a yanıt vererek daha evvel yapmış olduğu paylaşımı sildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Busenaz Sürmeneli
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