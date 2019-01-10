Bush ve Suudi kraliyet ailesi 11 Eylül saldırılarını önceden biliyor muydu?

2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi yapılmaması halinde, sigorta şirketlerinden ve devlet kurumlarından çaldıkları 11 Eylül saldırılarına ilişkin binlerce gizli belgeyi 5 parti halinde sızdırma tehdidinde bulunan grup, talebinin yerine getirilmemesi üzerine 2. parti belgeleri de yayınladı.

Geçen hafta yayınladıkları 650 belgeyle beklendiği kadar ses getirmeyi başaramayan The Dark Overlord, "Anaakım medyanın daha fazla sessiz kalmasına izin veremeyiz. Anaakım medyanın gerçekleştirdiği propagandaların bugün yayınladığımız belgelerle son bulmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Belgelere göre 11 Eylül sebebiyle meydana gelen zarar karşılığında asgari tutarda ödeme yapmaya çabalayan sigorta şirketleri, saldırıda kullanılan uçakların sahibi olan hava yolu şirketini, uçak üreticilerini, ABD Federal Havacılık Kurulu ile teröristleri suçlama yoluna gitti.

KANIT SUNULMADI

Saldırıda kullanılan Boeing 757 ve 767 tipi uçaklar uygun elektronik aktarıcı ile donatmadığı için Boeing şirketinin suçlanması üzerinde de duran sigorta şirketleri, dönemin ABD Başkanı George Bush ile Suudi kraliyet ailesinin saldırılardan önceden haberdar olup olmadığına dair spekülasyonlarda da bulundu. Ancak şirketler, saldırılarda hükümetin dahli olduğunu gösteren kanıt sunamadı.