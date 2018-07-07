Büşra Develi ve Cem Karcı aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Burak Deniz ile 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz haftalarda biten Büşra Develi, Cem Karcı ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Develi, fotoğrafın üstüne kalp emojisi koyunca güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme geldi.

Cem Karcı'nın da aynı dakikalarda aynı kareyi sayfasına taşıması iddiaları güçlendirdi.

Kısa bir süre sonra büşra Develi, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Sanırım 'canım arkadaşım' falan yazmam gerekiyordu..."



