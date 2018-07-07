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Büşra Develi ve Cem Karcı aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Burak Deniz ile ayrılan Büşra Develi, paylaştığı kalpli fotoğrafa yorum yağınca dedikoduların önünü kesmek için jet açıklama yaptı

Büşra Develi ve Cem Karcı aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Burak Deniz ile 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz haftalarda biten Büşra Develi, Cem Karcı ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Develi, fotoğrafın üstüne kalp emojisi koyunca güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme geldi.

Cem Karcı'nın da aynı dakikalarda aynı kareyi sayfasına taşıması iddiaları güçlendirdi.

Kısa bir süre sonra büşra Develi, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Sanırım 'canım arkadaşım' falan yazmam gerekiyordu..."

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Büşra Develi, Cem Karcı büşra develi burak deniz

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