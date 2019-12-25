BUÜ Tıp Fakültesi’ne kalp nakli onayı

Böbrek, karaciğer, kornea ve kemik iliği naklinde Güney Marmara’nın en büyük ve en donanımlı hastanelerinden birisi olma özelliğini taşıyan BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’ndan kalp nakli yapmak için de gerekli izinleri aldı. Güney Marmara Bölgesi’nin önde gelen nakil merkezlerinden birisi olan BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 2020 yılı itibariyle kalp nakilleri yapmaya başlayacak.

FAKÜLTE DEKANI GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gelişme hakkında açıklama yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin gerçekleştirdiği denetimlerde,hastanenin kalp nakli ile ilgili gerekli donanımı sağladığı ve ameliyat ekibinin gerekli eğitimi alarak yeterli tecrübe kazandığının belirlendiğini söyledi. Alınan son izinle birlikte tam bir organ nakil merkezi hüviyetine büründüklerini vurgulayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Fakülte ve hastane yönetimi olarak çok gururluyuz. Uzun süredir yaptığımız çalışmalar nihayet sonuçlandı. Böbrek nakli, karaciğer nakli, kornea nakli ve kemik iliği naklinin yanında Güney Marmara Bölgesi’ne hizmet etmek için kalp nakli ruhsatını da almayı başardık. 2020 yılından itibaren bölgemizde kalp nakli bekleyen hastalarımızın artık başka bir merkeze veya hastaneye gitmesine gerek kalmadı. İnşallah kalp bağışlarının yapılmasıyla birlikte biz de nakillere başlayacağız” şeklinde konuştu.

Dekan Kaya, kendilerine her türlü desteği veren BUÜ Rektörü Prof.Dr.Ahmet Saim Kılavuz’a, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof.Dr.Rıdvan Ali’ye ve bütün mesâi arkadaşlarına teşekkür etti.



