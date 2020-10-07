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Büyücülükle suçlanan iki kişi kafası kesilerek yakıldı!

İLGİNÇ HABERLER  | 07.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Hindistan'da büyücülükle itham edilerek kafaları kesilen iki kişinin yakıldığı bildirildi.

Büyücülükle suçlanan iki kişi kafası kesilerek yakıldı!

Times of India'ya göre köylüler, bir adam ve bir kadını "kara büyü" kullanarak ergenlik çağındaki bir kızın ölümüne, bir diğerinin de hastalanmasına neden olmakla suçladı.

İddiaya göre Assam eyaletinin Karbi Anglong bölgesindeki taşra köyü Rohimapur'da bir güruh, gençlerden ilkinin ölmeden önceki gün hastalığından söz konusu ikiliyi sorumlu tutmasının ardından, kurbanlara saldırdı.

Ardından bir başka genç kızın da öne çıktığı ve ikiliyi, "kara büyü" yaparak kendisini hasta etmekle suçladığı aktarıldı.

Köylülerin saldırıya maruz kalan 50 yaşındaki dul kadın ve 28 yaşındaki adamı linç ettiği, cesetlerini kızın mezarının yakınındaki bir tepeye götürdüğü ve orada kafaları kesilen ikiliyi ateşe verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı ve silahlarına el konduğu, polisin de geri kalan şüphelileri aramayı sürdürdüğü belirtildi.

Karbi Anglong polis amiri Debojit Deuri, cinayetlerin çarşamba gecesi gerçekleştiğini ama bölge sakinlerinin olayı ertesi gün bildirdiğini söyledi.

Indian Today'e konuşan Deuri, şunları söyledi:

Cesetlerin kalıntılarının bir kısmını ve kişilerin öldürülmesinde kullanılan silahları ele geçirdik.

Şimdiye kadar 9 kişiyi tutukladık ve olaya karışan diğer şahısları yakalamak için operasyonlar başlattık. Tutuklanan şahıslar suçlarını itiraf etti.

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