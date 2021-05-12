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Büyük aşk bitti mi? Yasak Elma'nın aşıkları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan hakkındaki iddialar ayyuka çıktı

12.05.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin iş hayatından sonra aşk hayatında da darbe yediği konuşuluyor. Yaşanan gerginliğin ardından "Yasak Elma"dan ayrılan ünlü oyuncunun, şimdi de sevgilisi Gökhan Alkan'dan ayrıldığı söyleniyor.

Büyük aşk bitti mi? Yasak Elma'nın aşıkları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan hakkındaki iddialar ayyuka çıktı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun yıllar sanat filmlerinde izlediğimiz bir oyuncu olarak ödüllerden ödüllere koşuyordu. Üstelik yurt dışına da adım atmıştı. Ama kariyerinde radikal bir değişiklik yaptı ve çok izlenen dizilerde oynamaya başladı. Şöhretinin doruk noktasına fenomen dizi "Yasak Elma" sayesinde çıkan Nesrin Cavadzade, hem tüm ekiple çok iyi anlaşıyor hem de izleyiciler tarafından el üstünde tutuluyordu. Örneğin, Şahika'nın öldü zannedildiği bölüm için tüm Türkiye ekran başına kilitlenmiş ve dizinin ratingi tavan yapmıştı.

Bütün başarısının yanı sıra, Nesrin Cavadzade aşkı da "Yasak Elma" setinde bulmuştu. Hayatındaki her şey tıkırında gibi görünen Nesrin Cavadzade, son günlerde tatsız olaylar yaşamaya başladı.

Evlilik kararı almışlardı

Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan

"Yasak Elma" dizisinin Kerim'i Gökhan Alkan, bir süre önce diziye veda etmişti. Ayrılır ayrılmaz da rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'yle aşk yaşadığını ilan etmişti. Çok yakıştırılan ve oldukça mutlu görünen çiftin evlilik kararı aldığı da konuşuluyordu. Ancak son günlerde bambaşka söylentiler yayılmaya başladı.

Ayrılık sorusuna yorum yok

Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan 2

Nesrin Cavadzade, sette yaşanan gerginliğin ardından birkaç bölüm önce "Yasak Elma" dizisinden ayrılmıştı. İşteki huzursuzluk yetmezmiş gibi sevgilisi Gökhan Alkan'dan da ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. Bazıları da Gökhan Alkan'ın yeni dizisinin çekimleri için Antakya'ya gittiğini söyleyerek birlikte görülmemelerini buna bağladı. Ancak Nesrin Cavadzade'nin ısrarla gelen ayrılık sorularını yanıtsız bırakması iddiaları güçlendirdi. Söylenenlere göre, ikili nedeni bilinmese de kesin olarak ayrılık kararı almış.


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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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