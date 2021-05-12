Büyük aşk bitti mi? Yasak Elma'nın aşıkları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan hakkındaki iddialar ayyuka çıktı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun yıllar sanat filmlerinde izlediğimiz bir oyuncu olarak ödüllerden ödüllere koşuyordu. Üstelik yurt dışına da adım atmıştı. Ama kariyerinde radikal bir değişiklik yaptı ve çok izlenen dizilerde oynamaya başladı. Şöhretinin doruk noktasına fenomen dizi "Yasak Elma" sayesinde çıkan Nesrin Cavadzade, hem tüm ekiple çok iyi anlaşıyor hem de izleyiciler tarafından el üstünde tutuluyordu. Örneğin, Şahika'nın öldü zannedildiği bölüm için tüm Türkiye ekran başına kilitlenmiş ve dizinin ratingi tavan yapmıştı.

Bütün başarısının yanı sıra, Nesrin Cavadzade aşkı da "Yasak Elma" setinde bulmuştu. Hayatındaki her şey tıkırında gibi görünen Nesrin Cavadzade, son günlerde tatsız olaylar yaşamaya başladı.

Evlilik kararı almışlardı

"Yasak Elma" dizisinin Kerim'i Gökhan Alkan, bir süre önce diziye veda etmişti. Ayrılır ayrılmaz da rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'yle aşk yaşadığını ilan etmişti. Çok yakıştırılan ve oldukça mutlu görünen çiftin evlilik kararı aldığı da konuşuluyordu. Ancak son günlerde bambaşka söylentiler yayılmaya başladı.