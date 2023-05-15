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Büyük beden model Ashley Graham'dan Anneler Günü'nde çıplak poz

15.05.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model Ashley Graham, Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilmişti. Doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıklayan modelden çıplak pozlar geldi.

Büyük beden model Ashley Graham'dan Anneler Günü'nde çıplak poz

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Amerikalı model bu açıklamasından kısa süre sonra da 'dünyanın en seksi kadını' seçilmişti.

Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham kıvrımlarıyla tanınan isimler arasında.

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Model Anneler Günü'nde de iddialı bir poza imza attı.

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3 çocuk annesi hamile olduğu dönemde verdiği bir çıplak pozu paylaşarak kendisini kutladı.

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Ashley Graham Model yaşında

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