Büyük beden model Ashley Graham'dan Anneler Günü'nde çıplak poz

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Amerikalı model bu açıklamasından kısa süre sonra da 'dünyanın en seksi kadını' seçilmişti.

Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham kıvrımlarıyla tanınan isimler arasında.

Model Anneler Günü'nde de iddialı bir poza imza attı.



3 çocuk annesi hamile olduğu dönemde verdiği bir çıplak pozu paylaşarak kendisini kutladı.