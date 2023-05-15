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Emily Ratajkowski tangasıyla balkonda! Yine olay oldu

15.05.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Ratajkowski, yaklaşan Inamorata serisinden bazı parçaları sergilemek için balkona çıktı. Tanga bikini altıyla poz veren model yine adından söz ettirmeyi başardı.

Emily Ratajkowski tangasıyla balkonda! Yine olay oldu

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Harry Styles ile öpüşürken çekilen görüntüleri gündeme gelen model Emily Ratajkowski adından söz ettirmeye devam ediyor.

Defalarca kez aldatıldığını öğrendikten sonra boşanma kararı alan model pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ekim ayında biseksüel olarak ortaya çıkan model bir kadınla çıkmayı "seveceğini" itiraf etmişti. Emily şimdi de markasının yeni ürünleri için verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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İç çamaşırlarıyla balkona çıkan ve kıvrımlarını sergileyen modele beğeni yağdı.

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31 yaşındaki yıldız, Brezilya temalı bir tanga ve ona uygun kısa bir tişört giyerek dans ederken karın kaslarını ve poposunu sergiledi.


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Emily Ratajkowski emily ele biseks

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