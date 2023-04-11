Büyük beden model Ashley Graham takla atmaya çalışırken pantolonu yırtıldı

İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model Ashley Graham, doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıklayarak gündeme gelmişti.

Büyük beden modeller arasında öncü olan Graham cinsel hayat itiraflarının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son zamanlarda iç çamaşırı tanıtımı yaparken parıldayan 35 yaşındaki model, takla atarak esnekliğini göstermeye karar verdiğinde böyle olacağını düşünemedi.

Kanepe üzerinde takla atmaya çalışan Ashley Graham zor anlar yaşadı ve pantolonu yırtıldı.

Deri tulumu kasığından yırtılan model siyah külotunun bir kısmını açığa çıkaran yırtığı fark edince ise utandı.