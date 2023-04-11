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Büyük beden model Ashley Graham takla atmaya çalışırken pantolonu yırtıldı

11.04.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden modellerin öncülerinden olan Ashley Graham, kanepede takla atarken zor anlar yaşadı. Kıvrımlı modelin deri pantolonu taklaya dayanamadı. Pantolonu yırtılan Graham o anları da paylaşmaktan çekinmedi.

İki yaşında bir oğlu ve bir yaşında ikizleri olan ünlü model Ashley Graham, doğum kontrol yöntemi olarak eşi Justin Ervin'in vazektomi yaptırdığını açıklayarak gündeme gelmişti.

Büyük beden modeller arasında öncü olan Graham cinsel hayat itiraflarının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son zamanlarda iç çamaşırı tanıtımı yaparken parıldayan 35 yaşındaki model, takla atarak esnekliğini göstermeye karar verdiğinde böyle olacağını düşünemedi.

Ekran Alıntısı

Kanepe üzerinde takla atmaya çalışan Ashley Graham zor anlar yaşadı ve pantolonu yırtıldı.

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Deri tulumu kasığından yırtılan model siyah külotunun bir kısmını açığa çıkaran yırtığı fark edince ise utandı.

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