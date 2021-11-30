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Büyük Beyaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kimler?

30.11.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Katrina Bowden, Tim Kano, Aaron Jakubenko gibi oyuncuların yer aldığı Büyük Beyaz (Great White) filminin yönetmenliğini Martin Wilson üstleniyor. Büyük Beyaz filmi 2021 yılında vizyona girmişti. İşte merak edilenler...

Büyük Beyaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kimler?

Büyük beyaz filminde bir grup gencin ada macerası işleniyor. Korku, macera türündeki Büyük Beyaz filmi 1 saat 40 dakika. 16 Temmuz 2021'de vizyona giren Büyük Beyaz filminin senaryosu Michael Boughen'e ait. İşte merak edilenler...

Büyük Beyaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kimler?

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eğlenceli vakit geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya giden bir grup, adaya vardığında kötü bir haber alır. Ekip kısa süre sonra köpekbalıklarının yakınlarında olduğunu fark eder. Adan dönmeye çalışan ekibin uçağı arıza yapar ve kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar.

Büyük Beyaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Büyük Beyaz filminin oyuncuları kimler?

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Katrina Bowden - (Kaz)
  • Tim Kano - (Minase)
  • Aaron Jakubenko - (Charlie)
  • Jason Wilder - (Luke)
  • Te Kohe Tuhaka - (Benny)


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