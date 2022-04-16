Büyük Beyaz filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Martin Wilson'ın yönettiği film, 16 Temmuz 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmişti. Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kimlerdir? Great White kaç yapımı? sorularının yanıtına ve filme dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Büyük Beyaz filminin konusu şu şekildedir:

Bir grup arkadaş, eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider fakat adaya vardıklarında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden grup, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır ve köpekbalıklarından kurtulmaya çalışır.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Büyük Beyaz filminin oyuncuları şu şekildedir:

Aaron Jakubenko

Katrina Bowden

Kimir Tsukakoshi

Tatjana Alexis

Tim Kano

