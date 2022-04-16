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Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kimlerdir? Great White kaç yapımı?

16.04.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Beyaz filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin 16 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak edildi. Katrina Bowden, Aaron Jakubenko ve Te Kohe Tuhaka'nın başrolünü paylaştığı filmin orijinal adı Great White'tır. Peki Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kimlerdir? Great White kaç yapımı? İşte filme ilişkin detaylar...

Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kimlerdir? Great White kaç yapımı?

Büyük Beyaz filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Martin Wilson'ın yönettiği film, 16 Temmuz 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmişti. Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kimlerdir? Great White kaç yapımı? sorularının yanıtına ve filme dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Büyük Beyaz filminin konusu şu şekildedir:

Bir grup arkadaş, eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider fakat adaya vardıklarında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden grup, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır ve köpekbalıklarından kurtulmaya çalışır.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Büyük Beyaz filminin oyuncuları şu şekildedir:

Aaron Jakubenko

Katrina Bowden

Kimir Tsukakoshi

Tatjana Alexis

Tim Kano

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