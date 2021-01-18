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Büyük bir gizlilikle ilerliyorlar! Thor: Love and Thunder’dan Matt Damon sürprizi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Büyük bir gizlilikle ilerliyorlar! Thor: Love and Thunder’dan Matt Damon sürprizi

Avustralya'nın yerel bir haber sitesi, Matt Damon'ın Taika Waititi'nin Thor: Love and Thunder filminde rol almak için ülkeye geldiğini iddia ediyor.

Chris Hemsworth'ün başarıyla canlandırdığı Thor karakterinin yeni filmi Thor: Love and Thunder’la ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Koronavirüs salgını yüzünden aylardır çekimleri ertelenen Thor: Love and Thunder filminin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Chris Pratt ve Tessa Thompson gibi aktörler ön hazırlık için çekimin yapılacağı Avustralya'ya uçtu.

Chris Hemsworth, Tessa Thompson ve Natalie Portman’ın başrollerini paylaştığı filme Christian Bale sürprizinden sonra yeni bir ismin daha eklendiği konuşuluyor.

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MATT DAMON AİLESİYLE BİRLİKTE GELDİ

Yerel haber kuruluşu News.com.au tarafından yayınlanan habere göre; Matt Damon ve ailesi özel bir jetle Thor: Love & Thunder çekimlerine katılmak için Avustralya’ya geldi. Aktör ve ailesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke yasalarının zorunlu tuttuğu karantina için özel bir tesiste konaklıyorlar.

Taika Waititi yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosuna Matt Damon’ın dahil olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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