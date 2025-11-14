Mynet Trend

Büyük depremde suya gömülmüştü! İstanbul'daki o ada yeniden belirdi

Büyük İstanbul depremi sırasında suya gömülen Vordonisi’nin görüntüsü denizin altında uydu görüntülerde belirdi. Ada, bu gelişmeyle yeniden gündem oldu. Araştırmacılar ve su altı fotoğrafçılarının ise yeni noktası oldu.

İstanbul’un Adalar ilçesindeki dokuz adanın ardından “10’uncu ada” olarak anılan Vordonisi, görünür hale geldi. Yaklaşık bin yıl önce büyük bir İstanbul depremi sırasında suya gömüldüğü bilinen ada, denizin altına uydu görüntülerinde belirdi.

Tarihi kaynaklarda “Manastır Kayalıkları”, “Bostancı Çöken Ada” ve “Höreke” isimleriyle de anılan ada, Bizans döneminde bir manastır kompleksine ev sahipliği yapıyordu. Tarihi kaynaklarda “Manastır Kayalıkları”, “Bostancı Çöken Ada” ve “Höreke” isimleriyle de anılan ada, Bizans döneminde bir manastır kompleksine ev sahipliği yapıyordu.

TARİHÇİLERİN YENİ NOKTASI

Vordonisi’nin M.S. 1010 yılı civarında yaşanan büyük İstanbul depremi sırasında çöktüğünü ve bu nedenle suyun altında kaldığını belirtiyor. Yeniden görünür olması, özellikle su altı fotoğrafçıları, dalış kulüpleri, arkeoloji meraklıları ve İstanbul tarihiyle ilgilenenler için yeni bir merak noktası yarattı.

(Kaynak: Sözcü)

0 yorum
