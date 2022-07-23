Büyük Felaket konusu nedir? Büyük Felaket filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Peter Berg'in yönetmenliğini üstlendiği Büyük Felaket filmi 156 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmiştir. Film 121 milyon doların üzerinde hasılat elde etmeyi başarmıştır. Peki Büyük Felaket filmi oyuncuları kimlerdir? Büyük Felaket filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük Felaket filmi, Deepwater Horizon sondaj platformunda gerçekleşen patlama ile Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısını anlatmaktadır.

O gün Deepwater Horizon‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Büyük Felaket filminin oyuncuları:

Mark Wahlberg,

Dylan O'Brien,

Kate Hudson,

Kurt Russell,

Gina Rodriguez,

John Malkovich

BÜYÜK FELAKET FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve dram türündeki Büyük Felaket filmi 2016 yapımıdır.

