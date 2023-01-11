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Büyük gün! MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu! 10 Ocak MasterChef'te kim kazandı? Kıvanç mı, Metin mi birinci oldu?

11.01.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 şampiyonu bugün belli oldu. 10 Ocak Salı akşamı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde final heyecanı yaşandı. Nefeslerin tutulduğu MasterChef Türkiye şampiyonluk yarışı canlı olarak yayınlandı. Yarışmada başarıyla ilerleyen Kıvanç ve Metin büyük ödülün sahibi olarak şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele ettiler. Peki, MasterChef 2022 ŞAMPİYONU kim oldu? 10 Ocak MasterChef'te kim kazandı? Kıvanç mı, Metin mi birinci oldu? İşte yaşananlar...

Büyük gün! MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu! 10 Ocak MasterChef'te kim kazandı? Kıvanç mı, Metin mi birinci oldu?

MasterChef Türkiye'de kimin kazandığı ve birinci olduğu, programın seyicircileri tarafından merak edildi. Büyük günün geldiği MasterChef'te 2022 sezonunun şampiyonu ve büüyk ödülün sahibi olmayı hak kazanan MasterChef yarışmacısı belli oldu. MasterChef'in büyük finalinde yarışmacılar iki etaptan oluşan finalin birinci ayağında Türk mutfağını yorumlarken; ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemek yaptılar. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu?

MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Koca bir sezonun sonuna gelinen yemek yarışması programı MasterChef'te şampiyon belli oldu. MasterChef 2022 şampiyonluk yarışında finale çıkmaya hak kazanan Kıvanç ve Metin yarıştılar.

Metin yarışmayı kazanarak Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2022'nin şampiyonu oldu. MasterChef 2022 şampiyonu Metin Kıvanç'dan daha fazla puan alarak şampiyon olmayı başardı.

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MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef 2022’nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. MasterChef Metin daha önce Dilan ve Erkan’ın şefi olmuş.

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MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 31 yaşında ve 7 yıldır aşçılık yapıyor.

İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı.

Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.

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MASTERCHEF 2022 BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef Türkiye birincisine verilecek olan büyük ödül hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçen sene birinci olan isme lüks bir araba verilmişti, bu sene de araba verilmesi bekleniyor.

MasterChef şampiyonluk ödülü belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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