Büyük ikramiye talihlisiyle ilgili çarpıcı detay

31 Aralık 2018'de yapılan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, 7615536 numaralı tam bilete çıktı ancak herkesin merak ettiği talihli, çekilişin üzerinden günler geçmesine rağmen henüz ortaya çıkmadı.

31 ARALIK'A KADAR SÜRESİ VAR



NTV'nin haberine göre, 70 milyon lirayı kazanan talihlinin, başvurması için 31 Aralık 2019 tarihine kadar zamanı var. Bu tarihe kadar parasını tahsil etmezse, ikramiye kamu payına aktarılacak.

KAYBI YÜZ BİNLERCE LİRAYI BULDU



Öte yandan, biletini bugüne kadar almayan talihlinin kaybı yüz binlerce lirayı buldu. Zira, talihli parasını ilk gün banka faizine yatırsaydı bugüne kadar 1 milyon TL'den fazla gelir elde edecekti.

70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy ilçesindeki Ali Özçalımlı isimli bayiden satıldığı açıklanmıştı.



