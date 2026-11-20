ABD, son dönemde Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerindeki kesintiler ile Federal Havacılık Ajansı (FAA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) yaşanan teknik aksaklıklar gündeme geliyor.

Yaşanan bu aksaklıkların ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross görevinden ayrıldı.

YENİ DİREKTÖRÜ MARCO RUBIO DUYURDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yeni Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Kirsten Davies'i tebrik ederim. ABD'nin siber güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanarak bu göreve vekaleten gelen ismi duyurmuş oldu.

Halihazırda ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) siber güvenlik ekibinde yer alan Davies'in bu görevi kalıcı olarak üstlenmesi için Senatonun onayını alması gerekiyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır