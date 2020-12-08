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Büyük İskender’in alamadığı Termessos’a ziyaretçi ilgisi! Termessos nerede? Termessos’a nasıl gidilir?

Hande Öztürk Hande Öztürk 08.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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Büyük İskender’in alamadığı Termessos’a ziyaretçi ilgisi! Termessos nerede? Termessos’a nasıl gidilir?

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla yeni tip koronavirüs sürecinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Peki, Termessos nerede? Termessos'a nasıl gidilir?

Termessos Antik Kenti, nekropol alanları, tarihi kamu yapıları, tiyatrosu, endemik bitkileri ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor. Güçlü savunmasıyla "Büyük İskender'in fethedemediği şehir" olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, dev sütunları, kaya mezarları, lahitleri, kartal yuvasını andıran konumu ve doğayla iç içe oluşu gibi özellikleriyle ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Pandemi döneminde dahi büyük ilgi gören yerler ilgili olarak Termessos'a nasıl gidilir sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Termessos tarihi ve genel yapısıyla ilgili tüm merak edilenler...

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termessos

TERMESSOS'A YERLİ VE YABANCI TURİSTLER HAYRAN KALDI

Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında bulunan ve Güllük Dağı'nın zirvesindeki konumundan dolayı şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan Termessos, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler tarafından da büyük ilgi görüyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki antik kent, pandemi sürecinde turistleri ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler, Termessos tiyatrosuna ulaşmak için doğa içinde yürüyor ve sarp kayalıkların üstündeki noktaya çıkıyor. Bu noktadan keyifli bir Antalya manzarası seyretmek de mümkün oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, ekim ayında antik kenti 5.251 kişi ziyaret ederken yıl başından 31 Ekim'e kadar ise 21.253 kişi gezdi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, AA muhabirine, antik kentin Anadolu'nun doğa ve kültür buluşmasının önemli noktalarından bir tanesi olduğunu belirtti. Özel konumu itibarıyla kuşatılamaz bir yapısı olduğuna dikkatleri çeken Çevik, "Termessos, UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alması gerekiyor. Çünkü özgün yapısıyla kalıcı listeye girebilecek özelliklere sahip. Kamu yapıları, toplantı salonları, nekropol alanları, agorası ve tiyatrosuyla özel bir yer. Sanatla arkeolojiyle ve doğayla buluşmada Anadolu arkeolojisi içinde özel bir yeri var." şeklinde konuştu.

Nevzat Çevik, bölgenin daha iyi korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bölgede kazı çalışması ve çevre düzenlemesi yapılması gerektiğini aktardı. Kenti ziyaret eden Rus turistler ise Termessos'a daha önce birkaç kez geldiklerini ve çok beğendikleri için arkadaşlarını da getirdiklerini söyledi.

termessos

TERMESSOS NEREDE?

Türkiye'nin en iyi korunmuş antik şehirlerinden bir tanesi olan Termessos, Antalya ilinin 30 km kuzeybatısında ve Korkuteli yolu üzerinden yer alıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1.150 metre yükseklikte olan kent, Güllük Dağı'nın güneybatısında doğal bir platform üstüne kurulu durumda. El değmemiş ve huzur veren bir yapıya sahip bölge, bitki örtüsü ve çam ormanlarıyla da dikkat çekiyor. Etkileyici havası, doğal ve tarihi zenginlikleriyle milli park kapsamına alındı. M.Ö. 333'de Büyük İskender'in bu şehri almaya çalıştığı fakat zor olacağını fark edince çekilip seferine devam ettiği biliniyor.

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