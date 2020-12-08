Büyük İskender’in alamadığı Termessos’a ziyaretçi ilgisi! Termessos nerede? Termessos’a nasıl gidilir?

Termessos Antik Kenti, nekropol alanları, tarihi kamu yapıları, tiyatrosu, endemik bitkileri ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor. Güçlü savunmasıyla "Büyük İskender'in fethedemediği şehir" olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, dev sütunları, kaya mezarları, lahitleri, kartal yuvasını andıran konumu ve doğayla iç içe oluşu gibi özellikleriyle ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Pandemi döneminde dahi büyük ilgi gören yerler ilgili olarak Termessos'a nasıl gidilir sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Termessos tarihi ve genel yapısıyla ilgili tüm merak edilenler...

TERMESSOS'A YERLİ VE YABANCI TURİSTLER HAYRAN KALDI

Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında bulunan ve Güllük Dağı'nın zirvesindeki konumundan dolayı şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan Termessos, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler tarafından da büyük ilgi görüyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki antik kent, pandemi sürecinde turistleri ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler, Termessos tiyatrosuna ulaşmak için doğa içinde yürüyor ve sarp kayalıkların üstündeki noktaya çıkıyor. Bu noktadan keyifli bir Antalya manzarası seyretmek de mümkün oluyor.