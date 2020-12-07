Sokağa çıkma yasağında ‘kıyamet köyü’nde konaklamayı tercih ettiler! Şirince nerede, nereye bağlı? Şirince’de gezilecek yerler

Maya takviminde kıyametten etkilenmeyeceği yazılan ve bu sebeple 21 Aralık 2012 tarihinde ismini tüm dünyaya duyuran Şirince’deki butik otel ve pansiyonlar sokağa çıkma kısıtlamasında da boş kalmadı. Şimdi, doğayla iç içe ve keyifli bir tatil planlamak isteyen vatandaşlar Şirince nerede sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Şirince’de ne yapılır? Şirince’de ne yenir? İşte detaylar...

ŞİRİNCE NEREYE BAĞLI?

Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan bir mahalledir. İzmir şehir merkezine 83 km uzaklıkta olan mahalle, Selçuk ilçe merkezine ise 8 km uzaklıkta bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Şirince tarihi de merak ediliyor. Özgün ismi olan Kırkınca’nın efsanevi bir çağda dağlara vuran 40 kişiye atfen verildiği rivayet ediliyor. Bu isim, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şirince olarak resmileştirildi.

yüzyılda incir üretimiyle meşhur olan bölge 1800 haneli bir Rum kasabasıydı. 1923 yılında Rumların ayrılması ile Kavala’nın Müştiyan ve Somokol köylerinden gelmiş olan mübadillerle iskan edildi. Mahallede iki adet Rum kilisesi yer alıyor. Ayrıca mahallede hiçbir ev bir diğerinin manzarasını kapatmıyor.

ŞİRİNCE’DE NEREDE KALINIR?

İzmir, Aydın gibi çevredeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını tarihi evlerde doğayla iç içe geçirmek için cuma günü butik otellere giriş yaptı ve kısıtlamayı butik otellerde geçirdi. AA muhabirine açıklama yapan mahalle muhtarı İsmail Yıldırdı, mahallede 45 pansiyon ve butik otel olduğunu, yatak kapasitesinin de yaklaşık 500 olduğunu belirtti. Konaklama tesislerinin Sağlık Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde denetlendiğini aktaran Yıldırdı, köyün temiz havası ve doğası nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi. Açık olan pansiyonların hafta sonu dolduğunu kaydetti.