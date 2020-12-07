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Sokağa çıkma yasağında ‘kıyamet köyü’nde konaklamayı tercih ettiler! Şirince nerede, nereye bağlı? Şirince’de gezilecek yerler

Hande Öztürk Hande Öztürk 07.12.2020 16:15 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağında ‘kıyamet köyü’nde konaklamayı tercih ettiler! Şirince nerede, nereye bağlı? Şirince’de gezilecek yerler

Butik otelleri ve köy turizmiyle bilinen Şirince, sokağa çıkma kısıtlamasını tarihi evlerde doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırladı. Peki, Şirince nerede, nereye bağlı? İşte Şirince’de gezilecek yerler…

Maya takviminde kıyametten etkilenmeyeceği yazılan ve bu sebeple 21 Aralık 2012 tarihinde ismini tüm dünyaya duyuran Şirince’deki butik otel ve pansiyonlar sokağa çıkma kısıtlamasında da boş kalmadı. Şimdi, doğayla iç içe ve keyifli bir tatil planlamak isteyen vatandaşlar Şirince nerede sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Şirince’de ne yapılır? Şirince’de ne yenir? İşte detaylar...

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ŞİRİNCE NEREYE BAĞLI?

Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan bir mahalledir. İzmir şehir merkezine 83 km uzaklıkta olan mahalle, Selçuk ilçe merkezine ise 8 km uzaklıkta bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Şirince tarihi de merak ediliyor. Özgün ismi olan Kırkınca’nın efsanevi bir çağda dağlara vuran 40 kişiye atfen verildiği rivayet ediliyor. Bu isim, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şirince olarak resmileştirildi.

    1. yüzyılda incir üretimiyle meşhur olan bölge 1800 haneli bir Rum kasabasıydı. 1923 yılında Rumların ayrılması ile Kavala’nın Müştiyan ve Somokol köylerinden gelmiş olan mübadillerle iskan edildi. Mahallede iki adet Rum kilisesi yer alıyor. Ayrıca mahallede hiçbir ev bir diğerinin manzarasını kapatmıyor.

ŞİRİNCE’DE NEREDE KALINIR?

İzmir, Aydın gibi çevredeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını tarihi evlerde doğayla iç içe geçirmek için cuma günü butik otellere giriş yaptı ve kısıtlamayı butik otellerde geçirdi. AA muhabirine açıklama yapan mahalle muhtarı İsmail Yıldırdı, mahallede 45 pansiyon ve butik otel olduğunu, yatak kapasitesinin de yaklaşık 500 olduğunu belirtti. Konaklama tesislerinin Sağlık Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde denetlendiğini aktaran Yıldırdı, köyün temiz havası ve doğası nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi. Açık olan pansiyonların hafta sonu dolduğunu kaydetti.

Pansiyon işletmecisi olan Mustafa Ozan ise pandemi sürecinde ve özellikle sokağa çıkma yasağı olan günlerde rezervasyonların yoğunlaştığını aktardı. Kendi pansiyonuna ek olarak mahalledeki diğer işletmelerin de doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirten Ozan, vatandaşların doğayla baş başa kalmak için bölgeyi tercih ettiğini söyledi. Hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet verildiğini dile getiren Ozan, misafirlerin güzel vakit geçirdiklerini ve memnun ayrıldıklarını aktardı.

Şirince’ye gitmek isteyenler, konaklama için bütçelerine uygun olan butik otelleri ya da pansiyonları tercih edebiliyor.

ŞİRİNCE’DE GEZİLECEK YERLER

AA’nın haberine göre hafta sonu konaklamak amacıyla Şirince’yi tercih edenlerden Sevgi Yılmaz da Aydın’dan geldiklerini ve kısıtlama süresince Şirince’de kalmak istediklerini söyledi. Kısıtlama günlerini şehirde geçirmek yerine doğayı ve köyü tercih ettiklerinden bahseden Yılmaz, konakladıkları pansiyonun bahçesinden çok memnun olduklarının dile getirdi. Şirince’yi ziyaret eden Bedriye Güneyce Konuş ise doğal bir ortamda ve kalabalıktan uzakta vakit geçirmek için bölgeye geldiklerini, mesafelerini koruyarak vakit geçirdikleri ve bölgenin çok güzel olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Şirince’de kısıtlama süresi boyunca sokaklar da boş kaldı. Dağlar arasındaki yeşil bir yamaçın üstüne kurulu olan, zeytin ağaçlarının içerisindeki taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle dikkat çeken Şirince köyü yeni statü kazanarak mahalle oldu. Şirince köyü, 21 Aralık 2012 tarihinde, Maya takviminde Fransa’nın Bugarach köyü ile beraber “kıyametten etkilenmeyecek köy” olarak isminin geçmesi nedeniyle dünya çapında ilgi görmüştü.

Şirince Köyü ve çevresinde gezilecek yerler arasında Hodri Meydan Tepe, St. John Baptist Kilisesi, Tiyatro Medresesi, Nesin Matematik Köyü, Aziz Dimitrios Kilisesi, Key Museum Torbalı, şarap mahzenleri, Şirince Taş Mektep, Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Şirince köyü sokakları, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı ve Efes Antik Kenti bulunuyor. Bölgede ziyaretçiler için birbirinden lezzetli yöresel yemekler yapan çok sayıda restoran da yer alıyor.

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