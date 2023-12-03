Büyük marketlerdeki ürünler bile toplatılıyor! Ölümcül salgın kavun yedirtmedi: Artan salmonella vakaları ABD'yi panikletti

Son günlerde artan salmonella vakaları nedeniyle ABD'liler diken üstünde. Bakterinin kantalup kavunlarıyla ilişkili olabileceği üzerine duruluyor. Halka kavunlara el bile sürmemeleri önerildi.

MYNET - DIŞ HABERLER

Bazı kavun markaları ilk kez bu ayın başlarında toplatılmaya başladı. Ürünlerin toplatıldığı marketlerin listesi gitgide genişledi.

UYARILAR ART ARDA GELDİ: KAVUNDAN UZAK DURUN!

Hem Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hem de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tüketicileri kavundan uzak durmaları konusunda uyardı.

CDC verilerine göre kavun 34 eyalette en az 2 kişinin ölümüne sebep oldu. 117 hastalanma ve 61 hastaneye yatış da kavunla ilişkili olarak kayıtlara geçti. 24 Kasım'dan bu yana ise 18 hastalık bildirildi.

CDC'in uyarısına göre artık en çok tercih edilen marketlerdeki kesilmiş kavunlar da toplatılıyor. Bu marketlerden bazıları ise Kroger, Trader Joe's ve Sprouts Farmers Market. Vatandaşlara ayrıca uzak durulması gereken markaların da listesi verilirken markasını bilmedikleri kavunları yememeleri salık verildi.

Toplatılan kavunlarla temas eden her şeyin ise yıkanması tavsiye ediliyor.

YİYECEK VE SU YOLUYLA BULAŞIYOR! İŞTE SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonella, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan bir bakteri türüdür. Enfeksiyon genellikle kontamine olmuş yiyecek veya su yoluyla bulaşır ve özellikle yeterince pişmemiş veya çiğ tavuk, et, yumurta ve süt ürünleri gibi besinler aracılığıyla geçer.

Salmonella enfeksiyonunun belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma bulunur. Hastalık genellikle birkaç gün sürer ve çoğu insan tedavi olmadan iyileşir. Ancak, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

Salmonella enfeksiyonunu önlemek için iyi hijyen uygulamalarına dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar arasında yiyecek hazırlamadan ve yemeden önce elleri iyice yıkamak, yiyecekleri uygun sıcaklıklarda pişirmek, pişmiş ve çiğ yiyeceklerin karışmasını önlemek ve yiyecekleri uygun şekilde saklamak bulunur.





