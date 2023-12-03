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    4. Büyük marketlerdeki ürünler bile toplatılıyor! Ölümcül salgın kavun yedirtmedi: Artan salmonella vakaları ABD'yi panikletti

    Büyük marketlerdeki ürünler bile toplatılıyor! Ölümcül salgın kavun yedirtmedi: Artan salmonella vakaları ABD'yi panikletti

    03.12.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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    Büyük marketlerdeki ürünler bile toplatılıyor! Ölümcül salgın kavun yedirtmedi: Artan salmonella vakaları ABD'yi panikletti

    Daha önce can kayıplarına yol açan salmonella salgınında vakalar artınca büyük marketler için de karar alındı: Kesilmiş kavunlar bir bir toplatılıyor! Kesilmiş kantalup kavunlarının salmonella bakterisiyle bağlantılı olduğu tespit edilince ABD'nin önde gelen iki sağlık kuruluşu peş peşe uyarı yayımladı. Uyarıda kavunlarla temas edenlere ise ayrıca bir parantez açıldı. Peki salmonella nedir, belirtileri neler? İşte panik yaratan sürecin detayları...

    Son günlerde artan salmonella vakaları nedeniyle ABD'liler diken üstünde. Bakterinin kantalup kavunlarıyla ilişkili olabileceği üzerine duruluyor. Halka kavunlara el bile sürmemeleri önerildi.

    MYNET - DIŞ HABERLER

    Bazı kavun markaları ilk kez bu ayın başlarında toplatılmaya başladı. Ürünlerin toplatıldığı marketlerin listesi gitgide genişledi.

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    UYARILAR ART ARDA GELDİ: KAVUNDAN UZAK DURUN!

    Hem Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hem de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tüketicileri kavundan uzak durmaları konusunda uyardı.

    CDC verilerine göre kavun 34 eyalette en az 2 kişinin ölümüne sebep oldu. 117 hastalanma ve 61 hastaneye yatış da kavunla ilişkili olarak kayıtlara geçti. 24 Kasım'dan bu yana ise 18 hastalık bildirildi.

    CDC'in uyarısına göre artık en çok tercih edilen marketlerdeki kesilmiş kavunlar da toplatılıyor. Bu marketlerden bazıları ise Kroger, Trader Joe's ve Sprouts Farmers Market. Vatandaşlara ayrıca uzak durulması gereken markaların da listesi verilirken markasını bilmedikleri kavunları yememeleri salık verildi.

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    Toplatılan kavunlarla temas eden her şeyin ise yıkanması tavsiye ediliyor.

    YİYECEK VE SU YOLUYLA BULAŞIYOR! İŞTE SALMONELLA BELİRTİLERİ

    Salmonella, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan bir bakteri türüdür. Enfeksiyon genellikle kontamine olmuş yiyecek veya su yoluyla bulaşır ve özellikle yeterince pişmemiş veya çiğ tavuk, et, yumurta ve süt ürünleri gibi besinler aracılığıyla geçer.

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    Salmonella enfeksiyonunun belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma bulunur. Hastalık genellikle birkaç gün sürer ve çoğu insan tedavi olmadan iyileşir. Ancak, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

    Salmonella enfeksiyonunu önlemek için iyi hijyen uygulamalarına dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar arasında yiyecek hazırlamadan ve yemeden önce elleri iyice yıkamak, yiyecekleri uygun sıcaklıklarda pişirmek, pişmiş ve çiğ yiyeceklerin karışmasını önlemek ve yiyecekleri uygun şekilde saklamak bulunur.

    Kesfet


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    kavun salmonella
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