Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!

Vizyondaki dördüncü haftasında Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler Sazan Sarmalı Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Listedeki yerli yapımlara bakıldığında yönetmenliğini Muammer Koçak ile Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Sinan Çetin'in "Berlin in Berlin" filminden uyarlanan 'New York In New York'u hafta sonu sadece 665 kişi tercih etti.

Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmindeki Hülya Avşar’ın meşhur sahnesi ile fenomen hale gelmişti. 26 yıl aradan sonra New York versiyonuyla beyazperdede boy gösteren yapım, 90’lı yıllardaki kadar ilgi görmedi. Sinan Çetin'in oğlu, aynı zamanda filmin yapımcısı olan Rafael Cemo Çetin daha önce verdiği bir röportajda; babasının en sevdiği filmlerinden birinin Berlin in Berlin olduğunu belirterek, çok kültürlülüğü yansıtması dolayısıyla filmden etkilendiğini aktarmıştı.