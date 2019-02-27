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Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!

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SİNEMA TV  | 27.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Sinan Çetin'in "Berlin in Berlin" filminden uyarlanan ve büyük umutlarla vizyona giren 'New York In New York' filminin açılış gişesi hayal kırıklığı yaşattı.

Büyük umutlarla vizyona girdi sadece 665 kişi izledi!

Vizyondaki dördüncü haftasında Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler Sazan Sarmalı Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Listedeki yerli yapımlara bakıldığında yönetmenliğini Muammer Koçak ile Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Sinan Çetin'in "Berlin in Berlin" filminden uyarlanan 'New York In New York'u hafta sonu sadece 665 kişi tercih etti.

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Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmindeki Hülya Avşar’ın meşhur sahnesi ile fenomen hale gelmişti. 26 yıl aradan sonra New York versiyonuyla beyazperdede boy gösteren yapım, 90’lı yıllardaki kadar ilgi görmedi. Sinan Çetin'in oğlu, aynı zamanda filmin yapımcısı olan Rafael Cemo Çetin daha önce verdiği bir röportajda; babasının en sevdiği filmlerinden birinin Berlin in Berlin olduğunu belirterek, çok kültürlülüğü yansıtması dolayısıyla filmden etkilendiğini aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin In Berlin New York In New York Sinan Çetin

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