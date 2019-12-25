Büyükada'da ruam tedirginliği! Esnaf ve otel sahipleri kara kara düşünüyor

Ahırlarda yetkililer tarafından temizlik, tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları sürerken, faytoncuların da bekleyişleri sürüyor. Yılbaşı öncesi müşteri yoğunluğu bekleyen esnaf ve otel sahipleri ise rezervasyonların düşüklüğünden ve müşteri azlığından şikayet ediyor.

"İN CİN TOP OYNUYOR"



Büyükada Princess Hotel yetkilisi Sinem Tuncay, ruam hastalığı nedeniyle Büyükada'ya yerli ve yabancı turistin gelmediğini anlattı.

Tuncay, şöyle konuştu:

"Havalar kötü bir de üstüne ruam hastalığı eklenince Ada'da in cin top oynuyor. Rezervasyon için otelimizi aradıklarında, müşteriler hastalıkla ilgili soru soruyorlar. 'Ruam hastalığı geçer mi? Bulaşıcı mı? Gerçekten çok mu kötü durum?' sorularına maruz kalıyoruz. Hastalığın havadan geçmediği bilgisini veriyoruz. Çok büyük bir karantina söz konusu değil. Atların bakımı ve aşıları olduğu sürece sıkıntı yok. Adalar her mevsimde güzel ve misafirlerimizi bekliyoruz."

Ada sakini Sevtap Güngör de 26 yıllık Adalı olduğunu belirterek, "Atlara iyi bakılması ve sağlık kontrolünün yapılması gerekiyor." dedi.