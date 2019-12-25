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  4. Büyükada'da ruam tedirginliği! Esnaf ve otel sahipleri kara kara düşünüyor

Büyükada'da ruam tedirginliği! Esnaf ve otel sahipleri kara kara düşünüyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adalar'da 105 atta ruam hastalığı çıkmasının ardından, sokakları sessizliğe bürünen Büyükada'ya gelen turist sayısının yarı yarıya gerilediği bildirildi. Yılbaşı öncesi müşteri yoğunluğu bekleyen esnaf ve otel sahipleri ise rezervasyonların düşüklüğünden ve müşteri azlığından şikayet ediyor.

Büyükada'da ruam tedirginliği! Esnaf ve otel sahipleri kara kara düşünüyor

Ahırlarda yetkililer tarafından temizlik, tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları sürerken, faytoncuların da bekleyişleri sürüyor. Yılbaşı öncesi müşteri yoğunluğu bekleyen esnaf ve otel sahipleri ise rezervasyonların düşüklüğünden ve müşteri azlığından şikayet ediyor.

"İN CİN TOP OYNUYOR"

Büyükada Princess Hotel yetkilisi Sinem Tuncay, ruam hastalığı nedeniyle Büyükada'ya yerli ve yabancı turistin gelmediğini anlattı.

Tuncay, şöyle konuştu:

"Havalar kötü bir de üstüne ruam hastalığı eklenince Ada'da in cin top oynuyor. Rezervasyon için otelimizi aradıklarında, müşteriler hastalıkla ilgili soru soruyorlar. 'Ruam hastalığı geçer mi? Bulaşıcı mı? Gerçekten çok mu kötü durum?' sorularına maruz kalıyoruz. Hastalığın havadan geçmediği bilgisini veriyoruz. Çok büyük bir karantina söz konusu değil. Atların bakımı ve aşıları olduğu sürece sıkıntı yok. Adalar her mevsimde güzel ve misafirlerimizi bekliyoruz."

Ada sakini Sevtap Güngör de 26 yıllık Adalı olduğunu belirterek, "Atlara iyi bakılması ve sağlık kontrolünün yapılması gerekiyor." dedi.

"SOKAKLARDA BİR ALLAH'IN KULU YOK"

Tiara Oteli sahibi Birsen Pekin ise 1995 yılından beri Ada'da yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"İnsanlar korkuyorlar ve Ada'ya gelmek istemiyorlar. Ruam insanlara da geçen bir hastalık. Herhangi insan vakasıyla karşılaşmadık ama 100'ün üzerinde at maalesef öldü. Rezervasyonların iptal edildiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Arap turist yok, rehberler getirmiyor. Suudi Arabistan'daki gazeteler de yazmıştır bu durumu. Sokaklarda bir Allah'ın kulu yok. Yılbaşı için rezervasyonları olan bazı otellerin tamamına yakını ise iptal oldu."

"TURİST SAYISINDA YÜZDE 50'LİK BİR DÜŞÜŞ VAR"

Rehber Tarık Erdem, Büyükada'ya gelen turistlerin ruam hastalığıyla sorular sorduğunu ve gelmek isteyen turist sayısında azalma olduğuna dikkati çekerek, "Turistlerin sayısında azalma oldu. Turist sayımızda yüzde 50'lik bir düşüş var. Turistler hastalıkla ilgili de çok soru da soruyorlar. Bunun açıklamasını yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ruam büyükada

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
taktiri ilahi ALLAH büyüktür senelerce o hayvanlar ne eziyet gördü kim bilir
evet in topu cine attı, kaleyi cübbeli koruyor...
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