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Buz gibi bir lezzet: Cold brew! Cold brew nasıl yapılır, malzemeleri neler?

17.07.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda içilecek buz gibi bir kahve tarifi arıyorsanız bu haber tam size göre. Cold brew (soğuk kahve) ülkemizde son yıllarda oldukça popüler. Peki cold brew nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi...

Buz gibi bir lezzet: Cold brew! Cold brew nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Cold brewi hazırlamak için kahve çekirdeklerinin ortalamada en az 6 en fazla 15 saat kadar beklemesi ve dikkatli bir şekilde süzüldükten sonra ikram edilmesi gerekiyor. Hazırlanması biraz meşakatli olsa da içmesi de bir o kadar keyifli... İşte cold brew tarifi...

COLD BREW MALZEMELERİ

1 litre soğuk su
120 gram kahve (Uygun kalınlıkta çekilmiş kahve çekirdeği)
1 su bardağı süt
4 adet küçük parça buz

Cold brew nasıl yapılır? Cold brew malzemeleri neler?

COLD BREW NASIL YAPILIR?

Taze taze çekilen kahve çekirdeklerini sürahiye alın. Üzerine soğuk su ilave edip karıştırın. Kahve çekirdeklerinin suyunu çekmesi ve aromalarını alması için 12 saat bekleyin.

Ardından kahveyi tel süzgeç yardımıyla cam kaba süzdürün. Kahveyi saklayacağınız sürahinin ağzına kağıt bir filtre kağıdı yerleştirin, karışımı süzün. Buz küplerini koyduğunuz bardakların yarısına kahve alın. İsterseniz soğuk süt de ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
cold brew soğuk kahve
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