Buz gibi soğuk suda yüzen arkadaşlar ardından yamaç paraşütü keyfi yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 07:43 | Son Güncelleme

Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı, hava sıcaklıklarının gece eksi 20 dereceleri bulduğu Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 3 arkadaş buz gibi Munzur Suyu’na girerek yüzdü. Ardından arkadaşlar yamaç paraşütü yaparak kışın keyfini çıkardı.

Tunceli'nin Ovacık İlçesi’nde kış mevsiminde dört yıldan bu yana geleneksel olarak Munzur Çayı’nın soğuk sularında yüzen arkadaş grubu bu sene de geleneği bozmadı. Çaya girenlerin sayısında düşüş olsa da gruptan üç kişi önce kendilerini Munzur Çayı’nın soğuk sularına bıraktı. Uzun süre Munzur'da yüzen 3 arkadaş ardından da kayak merkezinde yamaç paraşütü keyfi yaşadı.

"BOYUMUZU AŞAN İNANILMAZ BİR KAR VAR"

Geleneksel etkinliğe Elazığ’dan katılan dalgıç ve yamaç paraşütü eğitimcisi Suat Toksun, “Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz Munzur Suyu’na girme alışkanlığımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Geçen sene arkadaş grubumuz kalabalıktı. Bu sene yoğun yağıştan dolayı gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Boyumuzu aşan inanılmaz bir kar var. Biz yine de geleneği bozmadan arkadaşlarımızla suya giriyoruz. Buradaki amacımız hem keyif almak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek direncimizi arttırmak. Son derece keyif alıyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli ovacık kar yüzme

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