Buzdolabında saklanan, açıkta satılan hurmada 'kanserojen' küf riski!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Ancak uzmanlar, açıkta ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen hurmaların ciddi sağlık riskleri barındırabileceği konusunda uyardı. Buzdolabında saklanan hurmalarda oluşabilecek küf kaynaklı 'aflatoksin' maddesinin kansere yol açabileceği belirtildi.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Lif içeriğinin yüksekliği, yüksek antioksidan özelliğinin yanı sıra içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve vitaminlerin sağlık açısından yararlarıyla bilinen hurma, hijyenik ortamda muhafaza edilip satışa sunulmaması halinde zararları ile de dikkat çekiyor.

"AFLATOKSİN GÖZLE YA DA TADARAK BİLİNMEZ"

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazarda, yol kenarında tezgahlarda çoğunlukla açıkta satışa sunulan, uygun ortamda muhafaza edilmeyen, küflenen, nemli ortamda uzun süre bekleyen hurmada zehirli toksin oluşabileceğini belirtti. Aflatoksinin insanlar üzerine kanserojen etkiye sahip olduğunu vurgulayan Manavoğlu, "Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir. Kansere sebep olan toksindir. Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir" dedi.

EGZOZ, TOZ, FİZİKİ KİRLİLİK

Açıkta satılan hurmada hijyen yönünden de sağlık riski bulunduğuna değinen Manavoğlu, şunları söyledi: "Hurmayı ambalajlı almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hurma genelde açıkta, yol kenarında, toplu şekilde çuval içinde ya da tezgahlarda karşımıza çıkıyor. Yol kenarında satılan hurma, egzozdan çıkan ağır metal, toz, farklı bulaşandan etkileniyor. Egzozdan kaynaklı ağır metal bulaşısı, hastalıklara yol açabilir. Tozlanmış, dışarıdan fiziksel kirlilik bulaşmış hurmalar tercih edilmemeli.

"PARLAK VE İRİ GÖRÜNÜM İÇİN 'GLİKOZ' HİLESİ

Hurmanın daha iri ve parlak görünmesi için hile yapıldığına dikkati çeken Manavoğlu, "Hurmanın satışını kolaylaştırmak için uygulamalar görebiliyoruz. Satın almak için tercih edilmeyen mat görünümlü hurmanın daha parlak, ufak hurmanın daha iri görünüp albenisini artırmak için şekerli su denilen glikoz şurubuna batırılıp, çıkarılması gibi hile yapılıyor. Bu etrafının yapışkan olmasına rağmen daha güzel görünüme kavuşmasını sağlıyor. Fazladan dışarıdan etkilenmiş glikoz alınmasına gerek yok. Çünkü hurmada yeterli meyve şekeri mevcut. Dışarıdan yapılan müdahaleyle fazladan şeker tüketimiyle diyabet riski oluşuyor" diye konuştu.

'BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN'

Hurma satın aldıktan sonra kuru, güneş ışığı almayan, serin yerde saklanması gerektiğine dikkat çeken Manavoğlu, "Sıklıkla tüketiciler, hurma aldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediyor. Buzdolabında bekletilen hurmada kristalleşme, doku ve lif yapısı, tadında değişim olabilir. Hurma oda koşullarında serin, güneş ışığı almayan, karanlık yerde saklayarak aflatoksin riskini küflenmeyi engelleyebiliriz. Hurmanın tat ve doku yapısının bozulmasını engelleyip doğru tüketimini sağlarız. Hurmanın ambalajında saklama koşulu yazar. Orada da buzdolabında saklanması tavsiye edilmez. Serin ve güneş görmeyen yerden satın alınan hurmanın dolapta saklanması ürünün kalitesini ve dokusunu bozacaktır" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

