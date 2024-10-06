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Ç ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ç harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.10.2024 21:14
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Dilimiz sözcük yönünden çok zengin dille arasında ön sıralarda bulunmaktadır. Bu zenginliği yapan faktörlerden biri Türk alfabemizde yer edinen harflerdir. Ç harfi de Türkçemizi kelime haznesi yönünden zengin kılan harflerden biridir. Bu harf alfabemizin dördüncü sırasında yer almaktadır. Dilimizde Ç ile başlayan çok sayıda da sözcük mevcuttur. Peki, Ç ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce Ç harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

Ç ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ç harfi ile başlayan kelimeler

Ç ile başlayan kelimeler sayı yönünden değerlendirildiğinde ortalama 2500 civarındadır. Bu sözcüklerin bazıları iki, bazıları üç, bazıları dört, bazıları ise beş harften oluşmaktadır. Kimileri ise iki sözcüğün yan yana gelmesi ile birleşik kelime olarak da kullanılmaktadır. Gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazılı iletişimlerde Ç harfi ile başlayan Türkçe kelimeler çok sık karşımıza çıkabilmektedir.

Ç ile başlayan kelimeler nelerdir?

Ç harfi ile başlayan kelimeler harf sayısına göre farklı manaları taşımakta ve kullanılmaktadır. Bu sözcüklerin kimisinde bazı ekler bulunmakla birlikte çeşitli tamlamalar da mevcuttur. Türk alfabesinde C ile D harfleri arasında konumlanan Ç harfi, aynı zamanda sert ünsüz grubuna dâhil olmaktadır. Ç ile başlayan Türkçe kelimeler sayı bakımından çok fazla olmakla birlikte bazı sözcükler daha sık kullanılmaktadır. Bu bağlamda dilimizde yaygın olarak kullanılan bazı Türkçe sözcükler şu şekildedir:

  • Ç ile başlayan 4 harfli kelimeler: Çapa, çipo, çare, çete, çeri, çiti, çoğu, çivi, çini, çine, çene, çakı, çatı, çizi, çuha, çita, çıma, çıta, çeki, çile, çift, çaba, çalı, çaça, çağa gibi.

  • Ç ile başlayan 5 harfli kelimeler: Çabuk, çalım, çakın, çağma, çalma, çakma, çamur, çadır, çanak, çaycı, çanta, çatış, çapul, çelen, çehre, çiçek, çözüm, çiroz, çörek, çulha, çotuk, çomak, çoğul, çokça, çıtır gibi.

  • Ç ile başlayan 6 harfli kelimeler: Çapkın, çakmak, çansız, çalılı, çatılı, çapraz, çalgıç, çağcıl, çapsız, çarlık, çekçek, çarşaf, çirkef, çeviri, çirkin, çileme, çıkmaz, çılgın, çölyak, çürüme, çömlek, çözmek, çöpsüz, çiftçi, çıkrık gibi.

Ç ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngilizce alfabesi toplamda 26 harften meydana gelmektedir. Latin alfabesinden aktarılan bu harfler içerisinde Ç harfi bulunmamaktadır. Bundan dolayı Ç ile başlayan İngilizce kelimeler de yoktur. Ç harfi yerine yaygın olarak C harfi kullanılmaktadır.

İngilizce alfabesi, Türk alfabemiz yönünden epey farklıdır. Ç harfi başta olmak üzere “ö, ş, ü” gibi harflerde mevcut değildir. İngilizce alfabesinde Ç harfi ile başlayan İngilizce kelimeler bulunmamasının temel sebebi Türk alfabemizden farklı olmasıdır. Türk alfabesinden farklı olarak “x, q, w” gibi harfleri içermektedir.

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