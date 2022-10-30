Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır?

Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır?

30.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları başladı. Her sene ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı için korkunç kostümler giyilir ve kutlamalar yapılır. Sosyal medyada Cadılar Bayramı popülerliğinin artmasıyla Halloween hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır? İşte merak edilenler...

Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır?

Cadılar Bayramı (Halloween) her yıl ekim ayında birçok ülkede kutlanır. Cadılar Bayramı Pagan ve Hristiyan köklerine dayanır. Peki Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır? İşte merak edilenler...

Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır?

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NEDİR, NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı kutlamaları31 Ekim'e denk gelir. Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabağıdır. Bal kabağının içi oyulur, korkunç, gülen surat şekli verilir. İçerisine de mum konulur.

Çocuklar kapı kapı dolaşarak komşularına 'Şeker mi Şaka mı?' diye sorar. Karşılığında şeker alır ya da espiriler yapar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağsız pantolonuna tepki yağdı! “Hala pantolon sayılır”Ağsız pantolonuna tepki yağdı! “Hala pantolon sayılır”
O kadar nadir bulunuyor ki... Dokunana hapis cezasıO kadar nadir bulunuyor ki... Dokunana hapis cezası
Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...
Anahtar Kelimeler:
Cadılar Bayramı cadılar bayramı ne zaman

En Çok Okunan Trend Haberler

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Ağsız pantolonuna tepki yağdı! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuna tepki yağdı! “Hala pantolon sayılır”

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Mezarlıkta tangasıyla twerk yaptı! Ağızları açık bıraktı

Mezarlıkta tangasıyla twerk yaptı! Ağızları açık bıraktı

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.