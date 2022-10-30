Cadılar Bayramı (Halloween) her yıl ekim ayında birçok ülkede kutlanır. Cadılar Bayramı Pagan ve Hristiyan köklerine dayanır. Peki Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır? İşte merak edilenler...

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NEDİR, NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı kutlamaları31 Ekim'e denk gelir. Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabağıdır. Bal kabağının içi oyulur, korkunç, gülen surat şekli verilir. İçerisine de mum konulur.

Çocuklar kapı kapı dolaşarak komşularına 'Şeker mi Şaka mı?' diye sorar. Karşılığında şeker alır ya da espiriler yapar.



