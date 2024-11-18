Cadılar Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Cadılar Bayramı ne zaman?

Cadılar Bayramı (Halloween), her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanan geleneksel bir bayramdır. Kökleri eski Kelt festivali Samhain'e dayanır. Keltler 1 Kasım'ı yeni yılın başlangıcı olarak kabul ederdi ve 31 Ekim gecesi yazın sona erip kışın başlamasını simgelerdi. Bu gecede ölülerin dünyaya geri döndüğüne inanılır ve bu nedenle kötü ruhları korkutmak için kostümler giyilirdi.

Modern Cadılar Bayramı kutlamaları, çocukların kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp "şeker mi, şaka mı?" diyerek şeker toplamasıyla ünlüdür. Yetişkinler de çeşitli tematik partiler düzenleyerek bu günü kutlar. Kabak oyma ve korku temalı süslemeler yaygındır. Ayrıca korku hikâyeleri anlatma, korku filmleri izleme ve perili ev gezileri de popüler etkinlikler arasındadır.

Cadılar Bayramı nedir?

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir gelenektir. İlk olarak M.Ö. 2000'li yıllarda Keltler, yazın bitişini ve kışın başlangıcını simgelemek için Samhain adı verilen bir festival düzenlerdi. Bu gecede kötü ruhların dünyaya girdiğine inanılır ve onları korkutmak amacıyla ateşler yakılır, korkutucu kostümler giyilirdi. Zamanla Hristiyanlık ile birleşen bu kutlama, bugünkü Cadılar Bayramı'na dönüşmüştür.

Son zamanlarda Cadılar Bayramı anlamı dışına çıktığı yönünde eleştirilere konu olmaktadır. Bu eleştirilerden bazıları, bu bayramın eski inanışlardan uzaklaşarak daha keyifli etkinliklerin yapıldığı kostüm partilerine dönüştüğü yönündedir.

Cadılar Bayramı ne zaman kutlanır?

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanır. Yani Cadılar Bayramı ne zaman kutlanacağı her yıl belli olan bir bayramdır. Cadılar Bayramı tarihi 31 Ekim olsa da 1 hafta boyunca kutlamalar yapılmaya devam edilir.

Bu özel gün, özellikle Batı ülkelerinde büyük bir coşku ile karşılanır. Kökleri eski Kelt festivaline dayanan bu bayram, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün olarak bilinir.