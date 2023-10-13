Çağan Irmak imzalı "Yaratılan" dizisinin yeni fragmanı yayınlandı... Sosyal medyada şimdiden merak konusu oldu

Çağan Irmak'ın, Mary Shelley'nin ünlü eseri Frankenstein'dan esinlenerek kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Yaratılan" dizisi paylaşılan fragmanıyla birlikte sosyal medya ilgi çekmeyi başardı. Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'in üstlendiği dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine odaklanırken "ölüm ve sonrasına" dair bir tema işliyor.

YARATILAN DİZİSİNİN KONUSU

Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

FRAGMANI PAYLAŞILDI

Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'in başrollerini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda, Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül ve Şennur Nogaylar gibi isimler yer alıyor.

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından dizinin fragmanı, "Yaşatmak isterken, içindeki canavarı uyandırdın Ziya! Çağan Irmak’tan Yaratılan 20 Ekim’de sadece Netflix’te" notuyla paylaşıldı.

Yaşatmak isterken, içindeki canavarı uyandırdın Ziya! Çağan Irmak’tan #Yaratılan 20 Ekim’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/fPAA760KTU — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 13, 2023



