Çağatay Ulusoy 12 milyon TL'ye arazi aldı! Yetmeyince...

Süslü Korkuluk dizisiyle gündemde olan Çağatay Ulusoy yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun’da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, şimdi de rotasını civardaki Söğüt Köyü’ne çevirdi.

Burada hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL’ye satın aldı. Posta’dan Kamil Süper’in haberine göre; ünlü oyuncu şimdi de bitişiğindeki araziyle ilgileniyor.



